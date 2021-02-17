Согласно условиям техзадания, о котором пишут «Открытые медиа», исполнитель контракта должен будет организовать на территории округа интеллектуальную игру «брейн-ринг» на тему «Экстремизм в молодежной среде». Игра должна состоять из не менее 20 вопросов, а участники — поделены на три команды.

Не менее трех вопросов «должно быть посвящено теме предупреждения участия детей в протестной деятельности, в том числе ответственности за участие в несанкционированных массовых протестах». Победители игры получат флэш-карты на 8 гигабайт или сертификаты на поход в кинотеатр или покупки в спортивном магазине.

Также администрация готовит серию интерактивных лекций «Интернет и экстремизм», «Ответственность за безответственность», «Подросток и преступление». Всех их объединят под общей темой — «уголовная и административная ответственность за участие в несанкционированных массовых протестах».

Предусмотрена и трудотерапия — она идет в одном комплексе с лекцией «Подросток и преступление». Занятия по трудотерапии исполнитель контракта должен организовать в форме мастер-класса по изготовлению «браслета выживания» из парашютных строп с помощью зажигалки, пинцета и ножниц. Цель занятий — «устранение агрессии и девиаций у подростков».

Среди общих целей программы системная профилактика правонарушений, а также «информирование педагогов, специалистов, работающих с детьми, родителей несовершеннолетних о принятии возможных мер против втягивания несовершеннолетних в протестные акции, манипулятивного воздействия, о возможности травматизма несовершеннолетних, вовлечённых в участие в протестных акциях».