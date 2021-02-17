В Петербурге готовят серию мероприятий для подростков, на которых подросткам расскажут об уголовной ответственности за участие в несогласованных акциях протеста. Организатором выступает Администрация Южно-Приморского муниципального округа, на эти цели планируется потратить более 1 миллиона рублей.
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Согласно условиям техзадания, о котором пишут «Открытые медиа», исполнитель контракта должен будет организовать на территории округа интеллектуальную игру «брейн-ринг» на тему «Экстремизм в молодежной среде». Игра должна состоять из не менее 20 вопросов, а участники — поделены на три команды.
Не менее трех вопросов «должно быть посвящено теме предупреждения участия детей в протестной деятельности, в том числе ответственности за участие в несанкционированных массовых протестах». Победители игры получат флэш-карты на 8 гигабайт или сертификаты на поход в кинотеатр или покупки в спортивном магазине.
Также администрация готовит серию интерактивных лекций «Интернет и экстремизм», «Ответственность за безответственность», «Подросток и преступление». Всех их объединят под общей темой — «уголовная и административная ответственность за участие в несанкционированных массовых протестах».
Предусмотрена и трудотерапия — она идет в одном комплексе с лекцией «Подросток и преступление». Занятия по трудотерапии исполнитель контракта должен организовать в форме мастер-класса по изготовлению «браслета выживания» из парашютных строп с помощью зажигалки, пинцета и ножниц. Цель занятий — «устранение агрессии и девиаций у подростков».
Среди общих целей программы системная профилактика правонарушений, а также «информирование педагогов, специалистов, работающих с детьми, родителей несовершеннолетних о принятии возможных мер против втягивания несовершеннолетних в протестные акции, манипулятивного воздействия, о возможности травматизма несовершеннолетних, вовлечённых в участие в протестных акциях».
Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку российского политика Алексея Навального, прошедшего 23 января. Также он отметил, что «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем» — комментируя акцию 31 января. А еще предложил отложить исполнение арестов для участников протестных акций 23 и 31 января. В связи с их большим количеством не могут быть обеспечены гарантированные законом права арестованных.
Суды Петербурга получили более 1 400 административных дел по итогам несогласованных протестных акций, прошедших в городе 23 и 31 января, а также 2 февраля. Под арест на 15 суток отправлено 353 человека. Комиссия Совфеда предложила блокировать социальные сети за призывы к участию в акциях протеста. Более 180 российских ученых, актеров, режиссеров, писателей и общественных деятелей потребовали изменить законодательство о митингах. А в российских школах появятся уроки о политике и митингах. Преподавать их будут советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями.
В Петербурге сотрудники полиции съели часть еды из «Макдоналдс», которую волонтеры передали задержанным на несанкционированных акциях протеста. Что не доели — отдали. В МВД это опровергают, утверждая, что передачка была отдана «в полном объеме». А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил оспорить решение суда, оштрафовавшего Евгения Агафонова за участие в несанкционированной акции протеста в Петербурге. 31 января инвалид III группы по слуху, который не может говорить, был задержан за то, что «скандировал лозунги».
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