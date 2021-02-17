Центр Кронштадта планируют закрыть для машин. Идею подсмотрели у прибалтийских соседей, чтобы туристы больше гуляли

С открытием музейно-исторического парка «Остров фортов» в Кронштадте увеличился приток туристов — в том числе на машинах. Однако улично-дорожная сеть города не предназначена для большого количества автомобилей и автобусов, в городе негде парковаться. Как считает глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, «нужны другие меры на въезд в историческую часть».

Идею запретить проезд машин в центр Кронштадта в администрации Кронштадтского района подсмотрели у прибалтийских соседей — в Вильнюсе Старый город закрыт для автотранспорта. Кроме того, ограничения могут положительно повлиять на жителей города и туристов — как минимум потому, что они будут чаще прогуливаться пешком.

«В Вильнюсе Старый город закрыт для проезда транспорта. Все прогуливаются там пешком. Не обязательно ведь к каждому памятнику подъезжать на автобусе», — приводит «Петербургский дневник» слова главы администрации Кронштадта.

По подсчетам, реальный приток туристов, которые посетили открывшийся прошлым летом «Остров фортов», превзошел ожидания. При расчетной посещаемости в 5-7 тысяч человек ежедневно реальная составила около 15 тысяч. «У нас все было заставлено машинами. И там были не только петербургские номера. Ленобласть, все регионы СЗФО, Москва, Московская область, челябинские, курганские, нижегородские номера», — отметил Довганюк.

Напомним, на кронштадтском форте Император Александр I ведутся первоочередные противоаварийные работы. Специалисты уже приступили к возведению временной кровли. Реконструкцию трех фортов проведут в рамках создания в Кронштадте туристко-рекреационного кластера, посвященного ВМФ России, «Кронштадт. Остров фортов». Работы планируется завершить в 2025 году.