В Петербурге 8-балльные пробки. Движение встало на набережных и площадях

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», особенно плотные заторы в движении образовались на Садовой улице, Литейном и Лиговском проспектах, Выборгской и Пироговской набережных, набережной Обводного канала в районе Боровой улицы. Встало движение на участке Невского проспекта от набережной канала Грибоедова до Фонтанки, а также от Площади Восстания до площади Александра Невского.

В целом ситуация на набережных также тяжелая — к 18:50 стоит Фонтанка, Дворцовая, Арсенальная, Синопская, частично Пироговская и Выборгская набережные, Песочная, Ушаковская, а также набережная Макарова.

Напряженная ситуация на улицах в районе площади Восстания, Светлановской площади, площади Мужества и площади Александра Невского, а также около метро «Черная речка».

Как пишет «Фонтанка», не обошлось без пробок на КАД. Плотно на внешнем кольце в районе Пискаревского проспекта и на юго-востоке кольцевой, особенно между Софийской улицей и вантовым мостом. Четырехкилометровая пробка в половине шестого часа вечера также собралась на Пискаревском проспекте и улице Руставели, затор тянулся от проспекта Металлистов до проспекта Науки.