Во временных госпиталях прекратили прием пациентов с коронавирусом и пневмониями более 1,7 тысяч коек — 1 474 койки в 7 и 8 павильонах «Ленэкспо» и 300 коек в пансионате «Заря». К штатному режиму работы вернулась Мариинская больница — здесь сохранены только 92 койки для больных COVID-19.

Выведены из инфекционного коечного фонда детской городской больницы имени.Филатова 198 коек с сохранением 362 мест для детей с подтвержденным коронавирусом. В Центре имени Алмазова выведены 150 коек с сохранением 250 мест для пациентов с COVID-19.

К штатному режиму работы полностью вернулись Военно-медицинская Академия имени Кирова, с 22 февраля примеру последуют Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница № 1 имени Кащенко. В общей сложности в данных медицинских учреждениях будут выведены более 1,1 тысяч коек.

С 1 марта оказание плановой помощи вернутся Окружной научно-клинический центр имени Соколова, больница Петра Великого СЗГМУ имени Мечникова и частично Александровская больница — с выводом 281 койки. Это позволит высвободить более 700 коек.

По данным пресс-службы Смольного, сегодня в Петербурге помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 24 стационарах — 17 городских и 7 федеральных. В них развернуты 9578 инфекционных коек, из которых свободны 3771 — 39,4% от общего фонда.

Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом и подозрением на него в Петербурге продолжает снижаться. За минувшую неделю — более чем на 20%. Также увеличивается количество вакцинаций от коронавируса, только на прошлой неделе — вдвое по сравнению с серединой января. 10 февраля возле станции метро «Гражданский проспект» в Петербурге открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он проработал всего сутки и 11 февраля был уже закрыт — власти Петербурга не смогли признать комфортными условия в таких «пунктах на колесах».

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, реальное число петербуржцев, переболевших коронавирусом бессимптомно и без обращения ко врачам, примерно в три раза превышает количество подтвержденных случаев в официальной статистике. Однако об этом еще в декабре 2020 года говорили предварительные результаты третьего этапа этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2. Тогда по итогам двухмесячного мониторинга репрезентативной выборки петербуржцев было обнаружено около 24% жителей города с положительным тестом на антитела к новому коронавирусу.