Беглов: реальное число переболевших коронавирусом в Петербурге втрое больше официальной статистики

«С начала эпидемии лабораторно подтвержденный диагноз «коронавирус» имели в нашем городе порядка 350 тысяч человек, бессимптомных больных, по оценкам врачей, примерно в три раза больше», — заявил Беглов в ходе еженедельного радиообращения. Он также отметил, что теперь петербуржцы намного внимательнее соблюдают требования эпидемической безопасности, но «спешить с дальнейшим снятием ограничений нельзя».

Напомним, о том, что как минимум миллион петербуржцев переболели коронавирусом с начала пандемии, еще в декабре 2020 года показали предварительные результаты третьего этапа этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2. Тогда по итогам двухмесячного мониторинга репрезентативной выборки петербуржцев было обнаружено около 24% жителей города с положительным тестом на антитела к новому коронавирусу.

По последним данным, в Петербурге выявили 354 196 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 269 203 человека, умерли 10 512. За последние сутки в городе выявили 1 093 случая заражения.