Выпускницы петербургской гимназии №42 учились у Юрия Филиппова с 2013 по 2019 годы, он преподавал у 5–11-х классов. По словам девушек, преподаватель ОБЖ перевязывал их, учил стрельбе и лазанию по шведской стенке. Во время занятий Филиппов трогал их и других школьниц за талию, бедра, ягодицы, грудную клетку и другие части тела. При этом у руководству гимназии почти никто не обращался — одна из выпускниц якобы слышала, что директору жаловались на поведение Юрия Филиппова примерно в 2015 году.

«Он всегда действовал очень аккуратно, наверное, поэтому никогда никто из моего выпуска не ходил жаловаться директору, так как обычно он просто мог потрогать чуть выше нужного или чуть ниже, за что девочке 8-го или 9-го класса просто неудобно ему предъявлять. Для перемоток он всегда выбирал исключительно девочек. При обучении стрельбе он откровенно поворачивал корпус за те места, за которые поворачивать не требовалось. Иногда отпрашивал девочек с уроков, чтобы учиться скалолазанию в спортзале. Уж там все видели, что поддерживает он их исключительно за ягодицы», — приводит «Бумага» слова одной из выпускниц.

Три выпускницы гимназии обращались к одноклассникам и другим ровесникам, чтобы те поговорили с Филипповым, либо же сами пресекали его действия. По словам бывших учениц, «тех, кто не боялся сказать ему «нет», он больше не трогал» — а вот застенчивых «активно звал на зарницы и так далее». Были замечены и другие странности в поведении учителя. Например, он репостил в группу школу фотографии ученицы с их личных страниц, писал некоторым в соцсетях по ночам, а «под стеклом в столе в каморке» якобы держал распечатанную фотографию из соцсетей одной из одноклассниц бывшей выпускницы. Также учитель допускал неуместные шутки про половые органы.