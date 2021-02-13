Синоптик: в субботу Петербург оказался на окраине циклона

В городе ожидается от -9 до -11 градусов, в Ленинградской области температура воздуха может опуститься до -13 градусов, местами до -18. Скорость северо-западного ветра составит 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.