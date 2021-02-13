Синоптик: в субботу Петербург оказался на окраине циклона

Сегодня, 13 февраля, Петербург оказался на окраине циклона, который уже засыпал снегом Москву. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам Леуса, погоду в городе будет формировать северная периферия активного циклона, которая уже завалила снегом центральную часть Европейской России. «В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег», — добавил синоптик.
В городе ожидается от -9 до -11 градусов, в Ленинградской области температура воздуха может опуститься до -13 градусов, местами до -18. Скорость северо-западного ветра составит 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.
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