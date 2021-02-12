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В Вырице вырубают сосновый лес, против высказываются местные жители, экологи и даже чиновники, но спил продолжается. Главное

Поселок Вырица называют дачной столицей Петербурга, на летний отдых сюда приезжают до ста тысяч человек. Это место известно старинными домами начала XX века, Церковью Казанской иконы божией матери, рекой Оредеж и богатыми сосновыми лесами. Зимой 2021-го в парковой зоне поселка начался спил деревьев, арендатор леса взялся за заготовку древесины, которая пойдет на продажу. Под угрозой ликвидации оказались деревья в радиусе трех километров от поселка. Происходящее возмутило местных жителей и заставило их начать борьбу за лес. «Собака.ru» поговорила о происходящем с экоактивистами, местными жителями и администрацией поселения.

Почему в поселке Вырица начали вырубать лес?

Активная рубка деревьев в трех лесных кварталах Вырицы началась этой зимой и сразу вызвала волну возмущения в социальных сетях: жители поселения стали делиться кадрами пустырей, на месте которых еще недавно были любимые ими уголки леса. С проверкой в Вырицу приехали депутаты, активисты и представители местного лесничества, однако нарушений закона они не обнаружили. Арендатор территории компания «Чащинский лесопункт» ведет лесозаготовку легально и соблюдает заключенный с государством договор.

До 2018-го года вырицкие леса считались неприкосновенным зеленым поясом, обрамляющим поселок. Еще с советских времен рубить деревья здесь запрещалось, что подтверждал лесохозяйственный регламент Гатчинского района. Однако три года назад закон перестал охранять эту территорию от вырубки: в новый лесохозяйственный регламент зеленая зона вокруг поселения не вошла. Дело в том, что по закону зеленая зона минимум в километр должна быть вокруг сельских поселений, а Вырица теперь официально — часть городского поселения. Именно это изменение статуса позволило начать вырубку прямо рядом с жилыми домами. По словам главного лесничего Александра Лобанова, вернуть зеленую зону поселку планируют в 2022 году. А до этого момента у арендатора есть полное право спиливать деревья.

Зачем сохранять лес в поселке Вырица?

В местах, где сейчас спиливают лес, до 2017-го года планировалось создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Верхний Оредеж», то есть парк, где уничтожать деревья запрещено. Разработка ООПТ шла более десяти лет, к ней были подключены научные институты и экологи, однако на данный момент эта зона еще не признана особо охраняемой. По данным информационно-аналитического сайта «Особо охраняемые природные территории России», «Верхний Оредеж» планируют создать только в 2025-м году. До этого момента все прилегающие к Вырице леса могут использоваться арендаторами для лесозаготкви.

«Мы хотим сохранить лес, ведь здесь мы гуляем с детьми, катаемся на велосипедах. Здесь проходит наша жизнь. Летом в Вырицу приезжают около ста тысяч дачников и все они отдыхают в прилегающих лесах», – рассказал «Собака.ru» житель поселка и эко-активист Дмитрий Егоров.

Этой точки зрения придерживается и депутат Вырицкого городского поселения Игорь Козьмин: «Нам нельзя опустошать лес, оставлять в нем только лиственницы и березы, именно сосны дают кислород и делают Вырицу здравницей Петербурга и области. Во время вырубки, какая бы она ни была, обязательно будут уничтожены вековые деревья, ведь это материал выгодный для продажи. Компания "Чащинский лесопункт" понимает, что скоро вокруг Вырицы появится зеленая зона, и старается нагнать объемы, вырубить столько, сколько им нужно».

Вырицкий лес – не только парк, где местные собирают грибы и наблюдают за дикими животными, эта территория имеет защитный статус и относится к противоэрозионным лесам, оберегающим почву от разрушения. По закону в таком лесу запрещены сплошные вырубки, однако допустим спил до 50% деревьев.

Жители Вырицы намерены бороться за полное сохранение леса еще и потому, что эта территория – санитарная зона между веткой Витебской железной дороги и жилыми постройками. Местные опасаются: ликвидация леса может привести к нарушению экологии поселка, ведь деревья сдерживают гарь и копоть, исходящие от тепловозов.

Что думают о происходящем администрация поселка, лесничество и Комитет по природным ресурсам региона?

В государственных региональных СМИ вырубку в Вырице рассматривают как очистку леса от старых деревьев и сухостоя. Это подтверждает и главный лесничий Гатчинского района Александр Лобанов: «В Вырице идут низкоинтенсивные рубки, вырублено будет по 10% от каждого квартала, это только обновит зеленые насаждения. Арендаторы понимают, что скоро вокруг поселка появится зеленая зона, и по сути запрыгивают в уходящий поезд. Я сам этому уже не рад: мне постоянно звонят местные жители с требованиями прекратить рубку. В Вырице люди чуть ли не под тракторы бросаются. Но лесничество не может остановить спил, мы к этому отношения не имеем, мы только надзорный орган».

Однако автор проекта «Генеалогическое древо Вырицы и окрестностей» Андрей Степанов уверен, что вырубка в Вырице – это не санитарная мера, так как согласно декларации «Чащинский лесопункт» занимается спилом для заготовки древесины, а не проводит санитарную рубку: «Это подтвердил и Комитет по природным ресурсам региона, в ответе которого было указано, что идет вырубка спелых и перестойных лесных насаждений в форме выборочной рубки. Это значит, что погибнуть могут и деревья возрастом более 150 лет, а ведь некоторые из них, вероятно, могли бы претендовать на статус уникальных старовозрастных деревьев России».

Жители поселка и эко-активисты не теряют надежды остановить спил: свои обращения они оставляют на страницах в социальных сетях губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Под одним из комментариев на личной странице главы региона в Instagram представители Комитета по природным ресурсам оставили следующий ответ: «Действующая инструкция не позволяет выделить особо защитные участки лесов вокруг Вырицы. Для установления ограничений вокруг поселка возможно проектирование зеленой зоны. Для этого администрации поселения необходимо направить в адрес комитета по природным ресурсам соответствующее предложение».

Займется ли администрация подготовкой такого предложения и как долго его будут рассматривать – сейчас неясно. Жители Вырицы опасаются, что к моменту возникновения зеленого пояса, сохранять на этой территории будет уже нечего.

«Я отрицательно отношусь к вырубке, мне регулярно звонят жители с просьбами не спиливать их лес и претензиями. Мы знаем об этой ситуации, но ничего сделать не можем, потому что компания "Чащинский лесопункт" действует с разрешения правительства региона. Сейчас мы обращаемся в Комитет по природным ресурсам в связи с тем, что арендаторы жгут в лесу костры из веток – а это нарушение технологии. Но оспорить решение о предоставлении земельного участка под вырубку практически невозможно. Я думаю, здесь могут помочь только письменные заявления граждан. Если вы хотите спасти лес – пишите нам на почту», – заявил заместитель главы администрации Вырицкого городского поселения Максим Кузьмин.

Как относятся к вырубке жители Вырицы?

В ответ на просьбы администрации о письменных заявлениях жители поселка создали петицию, в которой просят главу Ленобласти ввести мораторий на вырубку Вырицких лесов до принятия постановления о создании лесопаркового пояса вокруг поселка.

«Я инвалид, сейчас мои ноги – это два железных протеза, но когда я попадаю в вырицкий лес, мне кажется, что у меня есть силы обойти всю нашу великую Россию. Я гуляла по этому лесу еще девочкой, и помню, какой треск идет по этим деревьям в морозные дни. Сейчас мой лес вырубают, в лесничестве мне сказали, что ничем помочь не могут: лес не ваш, если хотите – пишите Путину. Вместе с этим лесом арендаторы вырубают ту Россию, которую я люблю. И я по-матерински прошу всех, кто может спасти этот лес – пожалуйста, защитите», – обратилась к правительству региона 75-летняя жительница поселка Галина.

«Мои предки жили в Вырице с конца XVIII века. Эти места очень мне дороги, и меня пугает, что никто не гарантирует нам сохранение вырицких лесов. Вырубка может распространиться на соседние лесные кварталы поселка, а ждут ли нас изменения в 2022 году – неизвестно. До 50% наших деревьев может пойти на лесозаготовку», – комментирует происходящее выритчанин Андрей Степанов.

Жителей волнует и реабилитация леса после вырубок, на территории, где сейчас проходит спил деревьев, по закону допускается естественное лесовосстановление, то есть арендатор не обязан высаживать здесь саженцы. «Продажа леса – это нормальный бизнес, но он не должен мешать жизни людей. Я не хочу, чтобы тот сосновый лес, в котором гуляю я и около которого построил дом мой дед, превратился в заросшую вырубку. Мы собираемся воспользоваться законным правом на создание защитной зеленой зоны вокруг поселка», – утверждает эко-активист Дмитрий Егоров.

Арендатор леса – компания «Чащинский лесопункт» – на запросы «Собака.ru» не ответил.

 

Текст: Ольга Шкворова

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