В Вырице вырубают сосновый лес, против высказываются местные жители, экологи и даже чиновники, но спил продолжается. Главное

Что думают о происходящем администрация поселка, лесничество и Комитет по природным ресурсам региона?

В государственных региональных СМИ вырубку в Вырице рассматривают как очистку леса от старых деревьев и сухостоя. Это подтверждает и главный лесничий Гатчинского района Александр Лобанов: «В Вырице идут низкоинтенсивные рубки, вырублено будет по 10% от каждого квартала, это только обновит зеленые насаждения. Арендаторы понимают, что скоро вокруг поселка появится зеленая зона, и по сути запрыгивают в уходящий поезд. Я сам этому уже не рад: мне постоянно звонят местные жители с требованиями прекратить рубку. В Вырице люди чуть ли не под тракторы бросаются. Но лесничество не может остановить спил, мы к этому отношения не имеем, мы только надзорный орган».

Однако автор проекта «Генеалогическое древо Вырицы и окрестностей» Андрей Степанов уверен, что вырубка в Вырице – это не санитарная мера, так как согласно декларации «Чащинский лесопункт» занимается спилом для заготовки древесины, а не проводит санитарную рубку: «Это подтвердил и Комитет по природным ресурсам региона, в ответе которого было указано, что идет вырубка спелых и перестойных лесных насаждений в форме выборочной рубки. Это значит, что погибнуть могут и деревья возрастом более 150 лет, а ведь некоторые из них, вероятно, могли бы претендовать на статус уникальных старовозрастных деревьев России».

Жители поселка и эко-активисты не теряют надежды остановить спил: свои обращения они оставляют на страницах в социальных сетях губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Под одним из комментариев на личной странице главы региона в Instagram представители Комитета по природным ресурсам оставили следующий ответ: «Действующая инструкция не позволяет выделить особо защитные участки лесов вокруг Вырицы. Для установления ограничений вокруг поселка возможно проектирование зеленой зоны. Для этого администрации поселения необходимо направить в адрес комитета по природным ресурсам соответствующее предложение».

Займется ли администрация подготовкой такого предложения и как долго его будут рассматривать – сейчас неясно. Жители Вырицы опасаются, что к моменту возникновения зеленого пояса, сохранять на этой территории будет уже нечего.

«Я отрицательно отношусь к вырубке, мне регулярно звонят жители с просьбами не спиливать их лес и претензиями. Мы знаем об этой ситуации, но ничего сделать не можем, потому что компания "Чащинский лесопункт" действует с разрешения правительства региона. Сейчас мы обращаемся в Комитет по природным ресурсам в связи с тем, что арендаторы жгут в лесу костры из веток – а это нарушение технологии. Но оспорить решение о предоставлении земельного участка под вырубку практически невозможно. Я думаю, здесь могут помочь только письменные заявления граждан. Если вы хотите спасти лес – пишите нам на почту», – заявил заместитель главы администрации Вырицкого городского поселения Максим Кузьмин.