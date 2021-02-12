Председатель ЗакСа Макаров наградил силовиков «за личный вклад в охрану общественного порядка». Для этого Дворцовую площадь оградили заборами

В церемонии, состоявшейся на Дворцовой площади в сопровождении оркестра Культурного центра Главного управления Министерства внутренних дел России, помимо Макарова принял участие заместитель начальника ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти — генерал-майор полиции Дмитрий Баранов. Выступив перед строем сотрудников специального полка и отряда ОМОН председатель ЗакСа поблагодарил их за «высокий профессионализм» и отметил, что благодаря их «слаженным действиям обеспечивается решение важнейших задач по поддержанию стабильности в обществе».

«В торжественной обстановке мы выражаем вам глубокую признательность за вашу добросовестную службу, за мужество, выдержку и самообладание. Ваша верность служебному долгу, образцовое отношение к выполнению своих обязанностей служат гарантией защиты правопорядка, охраны жизни и здоровья наших граждан. На вас возложена огромная ответственность — быть хранителями нашего любимого города святого апостола Петра», —заявил Макаров.

Для проведения церемонии награждения Дворцовую площадь оградили заборами. Как пишет Telegram-канал «Протестный Петербург», для прохода людей был оставлен «тоннель». Помимо заборов, к Зимнему дворцу пригнали колонну машин Росгвардии.

8 февраля состоялась еще одна церемония вручения почетных грамот ряду бойцов и офицеров ОМОН «за значительный личный вклад в охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности». Вячеслав Макаров оценил их «высокий профессионализм, многолетнюю добросовестную службу, верность воинскому долгу, достигнутые успехи при выполнении задач повышенной сложности». А после несогласованных акций протеста в поддержку Навального Макаров сравнил организаторов с «обезумевшим Гитлером», который в 1945 году «молодых ребятишек бросил под советские танки». По его мнению, росгвардейцам и полиции «памятник нужно ставить».