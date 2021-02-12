Председатель ЗакСа Макаров наградил силовиков «за личный вклад в охрану общественного порядка». Для этого Дворцовую площадь оградили заборами

Сегодня днем, 12 февраля, председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров наградил почетными грамотами и благодарственными письмами бойцов и офицеров Специального полка полиции ГУ МВД «за личный вклад в охрану общественного порядка и общественной безопасности». Для проведения торжественной церемонии Дворцовую площадь оградили заборами.
В церемонии, состоявшейся на Дворцовой площади в сопровождении оркестра Культурного центра Главного управления Министерства внутренних дел России, помимо Макарова принял участие заместитель начальника ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти — генерал-майор полиции Дмитрий Баранов. Выступив перед строем сотрудников специального полка и отряда ОМОН председатель ЗакСа поблагодарил их за «высокий профессионализм» и отметил, что благодаря их «слаженным действиям обеспечивается решение важнейших задач по поддержанию стабильности в обществе».
«В торжественной обстановке мы выражаем вам глубокую признательность за вашу добросовестную службу, за мужество, выдержку и самообладание. Ваша верность служебному долгу, образцовое отношение к выполнению своих обязанностей служат гарантией защиты правопорядка, охраны жизни и здоровья наших граждан. На вас возложена огромная ответственность — быть хранителями нашего любимого города святого апостола Петра», —заявил Макаров.
Для проведения церемонии награждения Дворцовую площадь оградили заборами. Как пишет Telegram-канал «Протестный Петербург», для прохода людей был оставлен «тоннель». Помимо заборов, к Зимнему дворцу пригнали колонну машин Росгвардии.
8 февраля состоялась еще одна церемония вручения почетных грамот ряду бойцов и офицеров ОМОН «за значительный личный вклад в охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности». Вячеслав Макаров оценил их «высокий профессионализм, многолетнюю добросовестную службу, верность воинскому долгу, достигнутые успехи при выполнении задач повышенной сложности». А после несогласованных акций протеста в поддержку Навального Макаров сравнил организаторов с «обезумевшим Гитлером», который в 1945 году «молодых ребятишек бросил под советские танки». По его мнению, росгвардейцам и полиции «памятник нужно ставить».
Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку российского политика Алексея Навального, прошедшего 23 января. Также он отметил, что «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем» — комментируя акцию 31 января. А еще предложил отложить исполнение арестов для участников протестных акций 23 и 31 января. В связи с их большим количеством не могут быть обеспечены гарантированные законом права арестованных.
Суды Петербурга получили более 1 400 административных дел по итогам несогласованных протестных акций, прошедших в городе 23 и 31 января, а также 2 февраля. Под арест на 15 суток отправлено 353 человека. Более 180 российских ученых, актеров, режиссеров, писателей и общественных деятелей потребовали изменить законодательство о митингах. Открытое письмо к представителям властей с призывом «вернуться в рамки конституционного правового порядка» Чулпан Хаматова, Андрей Звягинцев, Борис Акунин и другие
В Петербурге сотрудники полиции съели часть еды из «Макдоналдс», которую волонтеры передали задержанным на несанкционированных акциях протеста. Что не доели — отдали. В МВД это опровергают, утверждая, что передачка была отдана «в полном объеме». А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил оспорить решение суда, оштрафовавшего Евгения Агафонова за участие в несанкционированной акции протеста в Петербурге. 31 января инвалид III группы по слуху, который не может говорить, был задержан за то, что «скандировал лозунги». Он обжалует решение суда.
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