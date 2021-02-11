Дворцовый мост поменял подсветку в честь Китайского Нового года

Настройку цвета светового потока свыше 600 светильников, размещенных на конструкциях Дворцового моста, специалисты «Ленсвета» осуществили удаленно — через систему интеллектуального управления световым оборудованием. Подсветка будет зажигаться каждый вечер до 22 февраля по случаю наступления Нового года по восточному календарю.

В честь Китайского Нового года с 11 февраля по 1 марта в Петербурге пройдет также Седьмой общегородской фестиваль «Китайский Новый год — Веселый праздник весны». В этом году для большинства мероприятий выбран онлайн-формат, который позволяет просмотреть мероприятие практически в любое время как из Петербурга, так и Китая.

Китайский Новый год является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. С 1911 года в дословном переводе он называется «Праздник весны». Традиционный Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния — на второе новолуние после 21 декабря.

В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля. В 2020 году Китайский Новый год отмечался 25 января, в 2021 — 12 февраля, в 2022 году праздник стартует 1 февраля.