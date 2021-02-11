В Петербурге школьница рассказала о домогательствах со стороны учителя. Ей не поверили, но видео доказало

Как пишет «Фонтанка», о домогательствах со стороны учителя 14-летняя петербурженка рассказала 8 февраля своему классному руководителю. Было объявлено экстренное собрание с участием директора и матери девушки, на котором педагог назвал детские обвинения фантазиями. По некоторым данным, сомнение выказала даже мама школьницы. Поверил только школьный психолог, который после разговором с ребенком сказала, что «она не выдумывает».

На время разбирательства девушку освободили от уроков преподавателя, который предположительно приставал к ней. Спустя два дня, 10 февраля, школьница показала видеозапись тесного контакта с учителем — на нем мужчина пытается поцеловать девушку, она не позволяет, тогда мужчина смеется и прижимает школьницу к себе.

В тот же день, 10 февраля, учитель с 32-летним стажем написал заявление об уходе по собственному желанию. По некоторой информации, он продолжал говорить, что видео неправильно истолковано — на нем зафиксировано не домогательство, а дружеское участие.

К вечеру видео появилось в социальных сетях с комментарием: «Девочка, снявшая это видео, просила о помощи классного руководителя и директора, но без «доказательств» ей не поверили». По предварительным данным, сама 14-летняя школьница к распространению видео отношения не имеет. При этом Mash пишет, что девочка сама сняла видео во время перемены. В разговоре с изданием учитель отказался признавать, что на видео он.

«На данный момент главная цель — защитить этого ребенка и других детей в школе. Задача номер 1 — чтобы у этой истории не было негативного продолжения для девочки. И вторая задача — чтобы и родители, и другие дети понимали, что руководство города и школ не допустит ничего подобного в образовательных организациях. И если подобное будет выявляться, это будет пресекаться самым решительным способом. Сейчас коллектив учебного заведения помогает правоохранительным органам разобраться в этой крайне непростой ситуации», — заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

11 февраля прокуратура Приморского района начала процессуальную проверку, в рамках которой изучит «исполнение законодательства органами и учреждениями системы профилактики по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении». Следственный комитет инициировал проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ «Развратные действия». Как пишет 78.ru, еще по меньшей мере четыре девочки подтвердили, что мужчина приставал и к ним.