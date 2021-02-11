Смольный хочет принять кодекс этики для таксистов. В сфере перевозок просят внести в него и правила для пассажиров

С инициативой о включении в рабочую группу по выработке свода правил поведения таксистов выступил Общественный совет по развитию такси. По мнению членов совета, в готовящемся кодексе «должны быть учтены не только водители, но и пассажиры». Для этого необходимо создать «единый сбалансированный свод правил этичного поведения для всех участников процесса оказания услуг легкового такси».

Как говорится в тексте обращения, которое есть в распоряжении редакции «Собака.ru», в публичном пространстве и экспертном сообществе сообщение о готовящемся кодексе для таксистов было воспринято «как намерение ввести правила поведения только для водителей такси». Однако для того, и водитель, и пассажир комфортно взаимодействовали друг с другом, должен быть соблюден «баланс для обеих сторон, в том числе в вопросах правил этики».

В адрес Общественного совета по развитию такси «нередко поступают» обращения о том, что сервисы заказа такси в стремлении удержать пользователей принимают сторону пассажиров — все зависимости от того, кто был прав, а кто виноват в случае конфликтов во время поездки. По мнению членов совета, пассажиры знают об этом и часто этим пользуются — в том числе «выдвигая необоснованные обвинения в адрес водителя, к примеру, для того, чтобы получить скидки или промокоды на следующие заказы».

«Таким образом растет количество случаев так называемого потребительского экстремизма. При этом очевидно, что истинную причину возникновения конфликта и его виновника зачастую установить невозможно. Важно также понимать, что водителями становятся бывшие пассажиры. Если они видят, что водителей уважают, им проще принять решение о работе или подработке в такси в случае финансовой необходимости», — отмечают члены совета в тексте обращения.

В своем обращении к председателю Комитета по транспорту Петербурга Кириллу Полякову директор Общественного совета по развитию такси Александр Шмигидин просит «принимать во внимание интересы и пассажиров такси, и водителей, и создать единый сбалансированный свод правил этичного поведения для всех участников процесса оказания услуг легкового такси». Также членов совета просят включить в состав рабочей группы по разработке кодекса.

Напомним, о том, что в Петербурге планируют принять кодекс этики для легковых такси, стало известно в начале февраля 2021 года. В кодексе этики для легковых хотят включить минимальные требования к качеству услуг, а также пропишет обобщенный собирательный «портрет» квалифицированного водителя. При разработке «обязательных стандартов качества транспортного обслуживания населения», или так называемого «кодекса этики», будет учтено мнение как перевозчиков, так и их пассажиров — петербуржцев.