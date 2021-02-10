В 2021 году в Петербурге завершится реставрация парадных помещений дома Набоковых на Большой Морской. Специалисты ведут работы с 2014 года — после их окончания здание займет Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Бортнянского.
Реставрация исторических помещений цокольного, второго, третьего этажей и парадной лестницы Дома Набоковых ведется поэтапно с 2014 года в соответствии с согласованным проектом и разрешениями КГИОП. В основе концепции реставрации — максимальная консервация подлинной отделки с научным обоснованием воссоздания утраченных элементов.
За это время здесь выполнили работы по усилению фундаментов и стен здания, частично заменили перекрытия, максимально восстановили исторические планировки помещений второго и третьего этажей, заменили инженерные сети. Сейчас специалисты реставрируют деревянные резные стеновые панели и карнизы ценных пород дерева, штукатурный слой стен и потолков всех помещений, дверные полотна, а также воссоздают исторический паркет.
В детской ванной на третьем этаже были обнаружены мраморные панели, в некоторых помещениях второго этажа на потолке найдена «разделка» под дерево. На стенах парадной лестницы под поздним штукатурным слоем и краской найден исторический оселковый мрамор — искусственный декоративный материал, который имитирует натуральный. Под толстыми слоями масляной краски на лепном и штукатурном декоре потолка в помещении будуара Набоковой обнаружены фрагменты позолоты.
«Здесь, когда реставраторы приступили к работам, начались сюрпризы: в ходе расчисток на парадной лестнице нашли исторический искусственный мрамор, который видел Владимир Набоков. Конечно же, детям, которые будут здесь заниматься музыкой и живописью, лучше проходить мимо не стены, покрашенной масляной краской, а мимо кропотливо восстановленного искусственного мрамора», — говорит председатель КГИОП Сергей Макаров.
В течение 2021 года в Доме Набоковых завершится реставрация парадной лестницы и будуара Набоковой. Полностью работы планируется завершить к началу нового учебного года. Тогда здание будет отдано Санкт-Петербургской детской школе искусств имени Бортнянского, в которой музыкальное и художественное образование получают около 500 детей в возрасте от 6,5 до 18 лет.
«На открытии школы в доме Набоковых после реставрации мы планируем устроить бал, пригласить детские танцевальные коллективы. В школе не только музыкальное, а также замечательное художественное отделение. Наши ученики выставляют свои работы на многих выставках — и всероссийских, и городских — и становятся лауреатами», — говорит директор школы Светлана Семенова.
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