Реставрация исторических помещений цокольного, второго, третьего этажей и парадной лестницы Дома Набоковых ведется поэтапно с 2014 года в соответствии с согласованным проектом и разрешениями КГИОП. В основе концепции реставрации — максимальная консервация подлинной отделки с научным обоснованием воссоздания утраченных элементов.

За это время здесь выполнили работы по усилению фундаментов и стен здания, частично заменили перекрытия, максимально восстановили исторические планировки помещений второго и третьего этажей, заменили инженерные сети. Сейчас специалисты реставрируют деревянные резные стеновые панели и карнизы ценных пород дерева, штукатурный слой стен и потолков всех помещений, дверные полотна, а также воссоздают исторический паркет.