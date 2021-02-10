Глухонемой петербуржец, оштрафованный за «скандирование лозунгов», обжалует решение суда

Дело 45-летнего инвалида по слуху Евгения Агафонова, оштрафованного за деятельное участие в акции протеста 31 января, пересмотрит Санкт-Петербургский городской суд. Мужчина уже подал апелляционную жалобу. «Мы просим отменить постановление как незаконное и прекратить производство по делу», — приводит «Фонтанка» слова адвоката Агафонова Сергея Локтева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также предложил оспорить решение суда по делу Агафонова. «В этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда, подать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли», — заявил он.

Петербуржец Евгений Агафонов инвалид III группы по слуху, который не может говорить. В день протестной акции, 31 января, он шел в магазин. По словам его адвоката Сергея Локтева, мужчина не знал о проведении митингов и не слышал, как сотрудники полиции требовали разойтись.

Несмотря на то, что Агафонов показал жест, что он не слышит, его задержали. В протоколе полицейские указали, что Агафонов «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги». Суд признал задержанного виновным за «нарушение порядка проведения публичных мероприятий, перекрытие дорог» и оштрафовал на 5 тысяч рублей.