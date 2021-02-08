Путеводитель по Петербургу с восточным колоритом: Старая деревня, Крестовский и Каменный острова

За почти 320 лет существования Петербурга народы востока оставили в его жизни след, сопоставимый с представителями Западной Европы. Уже много лет Альмира Тагирджанова изучает историю петербургских татар и мусульманского сообщества города. В 2020 году она представила книгу «Петербург с восточным колоритом» — десять авторских пешеходных маршрутов. «Собака.ru» публикует отрывок из книги: с маршрутом по Старой деревне, Крестовскому и Каменному островам.
-
Ст. м. «Старая Деревня» (арх. В. Щербин, И. Макаюда, 1999)
Липовая аллея, ул. Савушкина, Приморский пр., Елагин остров, Каменный остров, Крестовский остров
Общая протяженность маршрута 8 км.
До основания Петербурга на месте современной Старой Деревни росли леса. В 1746 эти земли были пожалованы государственному деятелю и дипломату графу А.П. Бестужеву-Рюмину, который переселил сюда из Малороссии своих крепостных крестьян для строительства дворца на Каменном острове. Деревня стала называться Старой после того как рядом с Каменным островом устроили еще одно поселение крепостных графа – Новую Деревню. В XIX в. обе деревни приобрели статус дачных мест, куда летом выезжали горожане. В 1852 в Старой деревне на даче Алсуфьевых был устроен увеселительный сад «Альгамбра» (Приморский пр., 50).
В настоящее время при наличии железнодорожного сообщения из Старой Деревни в Новую Деревню лучше добираться трамваем.
Заусадебная улица, д. 37А – Фондохранилище Государственного Эрмитажа (Реставрационно-хранительский центр). Маршрут экскурсии по современному фондохранилищу позволяет познакомиться с произведениями живописи и скульптуры из фондов музея, коллекциями мебели и экипажей и др. экспонатами, в том числе кашемировой военной палаткой турецкого султана Селима III.
-
Заусадебная улица, д. 37А – фондохранилище Государственного Эрмитажа.
Часы работы музея: среда–воскресенье по сеансам: 11.00, 13.00, 13.30, 15.30. Посещение возможно только с экскурсионным обслуживанием по предварительной записи по тел.340-10-26
Фото автора
Липовая аллея – наименование известно с 1912 и связано с тем, что здесь были высажены липы.
Липовая алл., 10 / ул. Cавушкина, 77 – жилой дом для сотрудников аппарата Конституционного суда (ЛенНИИпроект, 2007–2008)
Липовая алл., 15 – жилой дом «Дом у Елагина острова» (ЗАО «СМУ-2», 2015–2017).
Липовая алл., 9 – БЦ «Приморский», бывш. Новый корпус ВНИПИЭТ, Всесоюзного проектного и научно-исследовательского института комплексной энергетической технологии (арх. Л. Кулибичев, В. Санжаров, 1980-е–1990-е).
Ул. Савушкина, 83 — Здание администрации Приморского района (арх. Н. Симонов, 1978). Скульптурная композиция-фонтан «Крылатый морской конь» (ск. Д. и Д. Каминкеры, 2009).
Ул. Савушкина, 73 / Дибуновская ул., 50 — Жилой комплекс «Приморская высотка» (АМ Цыцина, арх. С. Цыцин, 2003-2006)
Ул. Савушкина, 88 / Приморский пр., 87 — Детская художественная школа № 17, бывш. дача коннозаводчика А.Ф. Шишмарева (арх. А. Мельников, 1824–1825; реставрация арх. С. Фролова, 1959–1962). Деревянный усадебный дом. Стиль классицизм.
-
Приморский пр., 91 – Санкт-Петербургский Буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй». Фото автора
Приморский пр., 91 – Санкт-Петербургский Буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» (гр. инж. Н. Березовский, арх. Г. Барановский, 1909–1915). Стиль северный модерн.
Буддизм – одна из распространенных на территории России религий, которую исторически исповедует коренное население Бурятии, Калмыкии, Тувы, Алтайского и Забайкальского краев. Первый в Европе буддийский храм строился к 300-летию Дома Романовых. Средства на строительство были пожертвованы XIII далай-ламой, бурятским ламой А. Доржиевым и собраны среди буддистов в Бурятии и Калмыкии. В состав комитета по строительству вошли известные российские востоковеды академики В. Радлов и С. Ольденбург, Ф. Щербатской, В. Котвич, А. Руднев, кн. Э. Ухтомский, художники Н. Рерих и В. Шнейдер, а также автор проекта Барановский. Первые службы в храме начались в 1913. В 1922 под руководством арх. С. Кричинского в дацане производились восстановительные работы. В 1935 дацан был закрыт, монахи репрессированы. Во время ВОВ в храме была устроена военная радиостанция, работавшая до 1960-х. В 1970-х здание занимал Зоологический институт АН СССР. В 1990 решением исполкома Ленгорсовета храм был передан верующим.
Приморский пр., 93 – жилой дом при Буддийском храме (арх.-худ. Г. Барановский, 1909–1910) был построен для лам и паломников. Стиль модерн.
Приморский проспект известен с нач. XIX в. как дорога на Сестрорецкий завод. Из архивных документов известно, что в Сестрорецке в то время служили татары. На торжественные богослужения по случаю мусульманских праздников они приказом освобождались от несения службы и отправлялись в Петербург на торжественные богослужения. Позже дорога была разделена на участки: 1-я линия Старой Деревни, Благовещенская ул. и Набережная ул. В нач. 1920-х по адресу Благовещенская ул., 11 находился Татарский детский дом для беспризорников. Эти дети были педагогически запущены, нуждались в лечении и адаптации, поэтому на некоторое время были изолированы от остальных воспитанников. Современное наименование проспекта существует с 1947. В 2010–2012 набережная вдоль правого берега реки была реконструирована, и ширина проспект увеличилась в два раза.
Приморский пр., 69 / ул. Савушкина, 82 — Основной корпус ВНИПИЭТ, бывш. Проектный институт 1-го Главного управления при СМ СССР (арх. И. Орлов, Ю. Ушаков, М. Левин, 1950-1959). Стиль сталинский неоклассицизм.
По проектам инженеров этого предприятия в 1929-1940 была создана и введена в строй Казанская ТЭЦ-1 и мн. др. объекты. В 1960-х по единому генеральному плану архитекторов ВНИПИЭТа был построен г. Навои (Узбекистан).
-
Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы в Старой Деревне и основной корпус ВНИПИЭТа. Фото автора
Приморский пр., 79 / ул. Савушкина, 84 – церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы в Старой Деревне (арх. В. Мочульский, 1805–1809) построена между Старой и Новой Деревнями на месте сгоревшей в 1803 Благовещенской церкви графа А.П. Бестужева-Рюмина. Храм закрыли в 1937 и разместили в нем завод резиновых изделий. Два кладбища при церкви были уничтожены. Православной церкви храм вернули в 1992. Автор колокольни арх. Рафаэль Маратович Даянов (2012).
-
Елагиноостровский дворец. Фото автора
3-й Елагин мост (2009) – Главный вход в Центральный парк культуры и отдыха. Мост перекинут через р. Большую Невку и соединяет Приморский пр. с Елагиным островом.
Елагин остров омывают Большая и Средняя Невки. По-фински остров назвался «Мистула-саари», т.е. «черный остров», а по-русски именовался Мишин остров (по легенде, в нач. XVIII в. солдаты встретили там медведя). Петр I стремился обустроить близлежащие к новой столице территории и раздавал земли своим соратникам. Первым хозяином острова стал дипломат, вице-канцлер барон П.П. Шафиров. Современное наименование острова известно с 1790-х по фамилии его пятого владельца И.П. Елагина. В 1817 остров продали в казну, и на протяжении ста лет им владели Романовы. Император Александр I поручил арх. К. Росси работы по благоустройству острова для летнего пребывания своей матери вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Предстояло перестроить дворец и построить новые служебные помещения (кухонный корпус, оранжереи).
Здесь отдыхали члены царской фамилии. В 1918–1929 в Елагиноостровском дворце работал Музей истории и быта. В 1932 на острове был открыт Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО), созданы многочисленные спортивные и детские площадки, аттракционы. В 1934 острова Елагин, Каменный и Крестовский переименовали в Кировские острова в память о погибшем С.М. Кирове, первом секретаре Ленинградского обкома (губкома) ВКП(б) и любимце горожан. Во время ВОВ дворцово-парковый ансамбль серьезно пострадал, во дворце в 1942 произошел пожар. После войны в парке начались восстановительные работы. В 1957 была открыта Школа фигурного катания ЦПКиО, работавшая более 50 лет. Зимой в парке заливали 4 катка, проводили чемпионаты города по фигурному катанию. В 1961 во дворце разместили базу однодневного отдыха трудящихся с помещениями для временных выставок и спортивными залами. В 1987 после реставрации дворцу возвращен статус музея. В настоящее время Дворцово-парковый комплекс ЦПКиО включен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь работают музеи, открываются временные выставки, проводятся фестивали, открыты мини-зоопарк, спортивные площадки и пункты проката спортинвентаря и лодок. В мае в парке традиционно проводят фестиваль тюльпанов, завезенных в Европу в XVI в. из Османской империи. В 2018 парк был площадкой Фестиваля национальных кухонь.
1-й Елагин мост перекинут через Среднюю Невку и связывает Елагин остров с площадью Старого театра на Каменном острове.
-
Каменноостровский театр
Каменный остров
Каменный остров начал утрачивать дореволюционные деревянные постройки с 1919, некоторые дачи были разобраны на дрова позже, в годы Великой Отечественной войны. В 1970-е на острове возвели гостевые резиденции, появились глухие заборы. В нач. 2000-х было разрешено новое строительство.
В 1927 на Каменный остров перевели три татарских детских дома и создали пионерскую «Базу Вахитова». На тот момент в Ленинграде оставались только дети-сироты, родственников которых не удалось отыскать. Массовый отъезд воспитанников начался в 1925, когда обстановка в Поволжье стабилизировалась. Детдомовцам предоставили особняки по адресам: 1-я Березовая аллея, д. 5 (здание сохранилось), 1-я Березовая аллея, д. 11, аллея Лесина (соврем. аллея Лессинга), д. 29. По утверждениям старожилов, в татарской школе на Каменном острове в 1930-х вместе с воспитанниками учились дети горожан-татар.
Пл. Старого театра, 13 – Каменноостровский театр (арх. С.Л. Шустов, 1827) – уникальный и единственный сохранившийся в Петербурге памятник деревянного зодчества эпохи классицизма. Здание неоднократно капитально ремонтировалось, реставрировалось и реконструировалось. В 2005 здание театра было передано БДТ им. Г.А. Товстоногова, и в 2012 здесь открыта вторая сцена.
-
Дача А. А. Половцова
Наб. Средней Невки, 6 – бывш. особняк А.М. Штиглица – дача А. А. Половцева (арх. И. Фомин, 1835, 1911–1913). Стиль неоклассицизм. Дача возведена на месте деревянной дачи Штиглица с включением фрагментов старой постройки. В 1920 в даче Половцева разместили дом отдыха, затем клинический санаторий, закрытый в 1990-х. В 2003 здание и прилегающая территория переданы Управлению делами Президента Российской Федерации.
Декоративную роспись парадных залов выполнил крымскотатарский художник Усеин Боданинский (1877–1938), выпускник Строгановского училища (Москва). Художник жил и работал в Петрограде, но в 1917 ради сохранения культурного наследия в Крыму и создания Бахчисарайского музейного комплекса вернулся на родину, стал первым директором Бахчисарайского дворца-музея. В 2017 в Бахчисарае состоялась научная конференция «VII научные чтения памяти Усеина Боданинского», посвященная 100-летию со дня основания Бахчисарайского музея и 140-летию со дня рождения художника, историка, этнографа, археолога и искусствоведа У. Боданинского.
-
Особняк Э.Г. Фолленвейдера, фото автора
Большая аллея, 13 – особняк Э.Г. Фолленвейдера (арх. Р. Мельцер, 1904–1905). Стиль северный модерн. В кон. 1920-х в особняк перевели школу для татарских детей. Известно, что бывшие воспитанники приходили помогать воспитателям, детдом стал для них родным. Позже здание было передано санаторию. В 1993–2009 – Генеральное Консульство Дании.
Речка Крестовка омывает Каменный и Крестовский острова. Мало-Крестовский мост (инж. Ю. Юркова и арх. Л. Носкова, 1962). В 1817 на этом месте был наведен наплавной плашкоутный мост, затем в 1840-х сооружен деревянный мост.
До ближайшей ст.м. «Крестовский остров» 600 м
Крестовский остров
По существующим версиям, наименование связано с одним из ориентиров – крестом на часовне или крестом, установленным у дороги, проходившей через остров Ристисаари. Финское название было заимствовано и переведено на русский язык. Крестовский остров омывают Большая и Малая Невки, речка Крестовка и Финский залив. Островом в разные годы владели губернатор Петербурга А.Д. Меншиков, сестра Петра I Наталья Алексеевна, граф Разумовский и князь Белосельский-Белозерский. В XVIII в. для осушения болотистого острова по его территории были вырыты протоки, образовавшие мелкие островки. На одном из них устроили конебойню, которую обслуживали татары, поэтому за этим местом на некоторое время закрепилось наименование «татарский остров». В 1852 по проекту акад. арх. А. Штакеншнейдера на острове был создан дворцово-парковый ансамбль князей Белосельских–Белозерских, разрушенный в ходе ВОВ. В кон. XIX в. на острове появились Императорский яхт-клуб, Гребное общество и др. Крестовский остров был спортивным центром Петербурга и одним из мест отдыха горожан.
В нач. XX в. купец 1-й гильдии Хабибулла Хасьянович Ялышев содержал 4 буфета в Крестовском саду, ресторан и чайный буфет по месту жительства: наб. Средней Невки (ныне наб. Мартынова), д. 2–4 и владел домами по Константиновскому пр., 30 и Белосельскому пр., 5 (ныне Рюхина ул.). Фирма легкового извоза Хаджи Асхарова находилась на Корпусной ул., 5.
В нач. 2000-х Крестовский остров начал застраиваться многоквартирными жилыми домами премиум-класса.
Наб. Мартынова, 12 — в этом доме с 1999 жил Абдул-Хафиз хазрат (уважительное обращение к человеку с высоким религиозным статусом — прим. ред.) Махмутов (1937–2008), имам-хатыб соборной мечети Ленинграда (1972-1977). В 1993 он зарегистрировал МРОМ «Аль-Фатх» и открыл медресе (конфессиональное учебное заведение). Арендованные хазратом помещения стали центром притяжения мусульман. Здесь он составлял учебные программы для медресе, проводил педсоветы с преподавателями, редактировал русскоязычную мусульманскую газету «Аль-Фатх» («Победа»), выполнял духовные требы. Ежегодно в дни Курбан-байрама сотни малоимущих татар приезжали сюда и получали мясо жертвенных животных, убой которых организовывал хазрат, а финансировали более состоятельные единоверцы.
Рюхина улица (бывш. Белосельский проспект) названа так в 1925. «Рюха» – это фигуры, составленные для сбивания в народной спортивной игре «Городки». Улица соединяет наб. Мартынова и Крестовский пр. По четной стороне улицы современные жилые дома, по нечетной – парк развлечений «Диво остров» с экстремальными, семейными и детскими аттракционами (часть территории Приморского Парка Победы).
Ст. м. «Крестовский остров» (арх. Е. Раппопорт, Г. Васильев, 1999) открыта на пересечении Морского пр. и Рюхиной ул.
-
Памятник С. М. Кирову и стадион «Санкт-Петербург Арена». Фото автора
Крестовский пр., 19 / Приморский Парк Победы, 53 – эколого-биологический центр «Крестовский остров» Городского дворца творчества юных (арх. А. Дюндин, 2004–2007).
В 1920-х на острове находился Госсельхозпитомник, в котором обучали воспитанников татарских детских домов. Детям, вывезенным из деревень, прививали навыки разведения растений и ухода за ними, чтобы, вернувшись на родину, они могли сразу включиться в работу и применять полученные в Ленинграде знания. На уроках краеведения их знакомили с особенностями климата, природными условиями и земледелия в Татарии и Башкирии.
Приморский парк Победы (арх. А. Никольский, 1945) заложен в честь морских побед, одержанных СССР в Великой Отечественной войне. Горожане высадили 45 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников. В июне 2019 на территории парка при участии Санкт-Петербургского дома национальностей состоялся традиционный городской Фестиваль национальных кухонь. Представители разных диаспор и народов приготовили национальные блюда, провели мастер-классы известных шеф-поваров с последующей дегустацией.
На берегу Финского залива в западной части острова возобновили строительство стадиона им. С.М. Кирова на 100 тысяч зрителей (арх. А. Никольский, 1932–1950), приостановленное в войну. Памятник С.М. Кирову (ск.В. Пинчук, арх. Л. Хидекель, 1950, авторское повторение памятника, находящегося на территории Кировского завода) открыт одновременно со стадионом. В 2006 устаревший стадион был снесен. 9
В настоящее время в западной части острова за территорией Парка Победы построены спортивно-концертный комплекс «Сибур Арена» (арх. П. Лошаков, Н. Лошаков при участии А. Николаенкова, 2010–2013) и новый стадион «Санкт-Петербург Арена» или «Зенит-Арена» (арх. К. Курокава, 2007–2017).
-
Лахта-центр. Фото автора
Станция метро «Новокрестовская» (А. Потехин, Д. Бойцов, ОАО "НИПИИ «Ленметрогипротранс», 2018) проектировалась и строилась в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу (2018).
Яхтенный мост (АО «Институт «Стройпроект», 2017) соединяет Крестовский остров с Приморским районом города, торжественное открытие моста было приурочено ко Дню рождения города. Транспортно-пешеходный мост над Большой Невкой в створе Яхтенной улицы предназначен для движения пешеходов и велосипедистов. При проведении массовых спортивных и культурных мероприятий мост обеспечивает пропуск до 24 тысяч человек в час.
Станция метро «Беговая» (Н. Ромашкин-Тиманов, У. Сергеева, А. Перестюк, 2018) дает возможность посетить объекты на берегу Финского залива: Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга, заложенный в 1995 для увековечения празднования юбилея города. В парке находится самый большой аквапарк Piterland, торгово-развлекательный центр (Приморский пр., 74) и Общественно-деловой «Лахта-центр» (Британское архитектурное бюро RMJM), самое высокое здание в Европе – 462-метровый 87-этажный небоскреб в Лахте. Это штаб-квартира группы компаний «Газпром» с туристической инфраструктурой (открытый амфитеатр, пешеходная набережная, обзорная площадка, концертный зал-трансформер, детский научно-образовательный центр с планетарием, панорамные рестораны и галереи и т. д.)
По поводу приобретения книги можно написать автору almira_tagir@mail.ru.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.