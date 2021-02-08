Путеводитель по Петербургу с восточным колоритом: Старая деревня, Крестовский и Каменный острова

Приморский пр., 91 – Санкт-Петербургский Буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» (гр. инж. Н. Березовский, арх. Г. Барановский, 1909–1915). Стиль северный модерн.

Буддизм – одна из распространенных на территории России религий, которую исторически исповедует коренное население Бурятии, Калмыкии, Тувы, Алтайского и Забайкальского краев. Первый в Европе буддийский храм строился к 300-летию Дома Романовых. Средства на строительство были пожертвованы XIII далай-ламой, бурятским ламой А. Доржиевым и собраны среди буддистов в Бурятии и Калмыкии. В состав комитета по строительству вошли известные российские востоковеды академики В. Радлов и С. Ольденбург, Ф. Щербатской, В. Котвич, А. Руднев, кн. Э. Ухтомский, художники Н. Рерих и В. Шнейдер, а также автор проекта Барановский. Первые службы в храме начались в 1913. В 1922 под руководством арх. С. Кричинского в дацане производились восстановительные работы. В 1935 дацан был закрыт, монахи репрессированы. Во время ВОВ в храме была устроена военная радиостанция, работавшая до 1960-х. В 1970-х здание занимал Зоологический институт АН СССР. В 1990 решением исполкома Ленгорсовета храм был передан верующим.

Приморский пр., 93 – жилой дом при Буддийском храме (арх.-худ. Г. Барановский, 1909–1910) был построен для лам и паломников. Стиль модерн.

Приморский проспект известен с нач. XIX в. как дорога на Сестрорецкий завод. Из архивных документов известно, что в Сестрорецке в то время служили татары. На торжественные богослужения по случаю мусульманских праздников они приказом освобождались от несения службы и отправлялись в Петербург на торжественные богослужения. Позже дорога была разделена на участки: 1-я линия Старой Деревни, Благовещенская ул. и Набережная ул. В нач. 1920-х по адресу Благовещенская ул., 11 находился Татарский детский дом для беспризорников. Эти дети были педагогически запущены, нуждались в лечении и адаптации, поэтому на некоторое время были изолированы от остальных воспитанников. Современное наименование проспекта существует с 1947. В 2010–2012 набережная вдоль правого берега реки была реконструирована, и ширина проспект увеличилась в два раза.

Приморский пр., 69 / ул. Савушкина, 82 — Основной корпус ВНИПИЭТ, бывш. Проектный институт 1-го Главного управления при СМ СССР (арх. И. Орлов, Ю. Ушаков, М. Левин, 1950-1959). Стиль сталинский неоклассицизм.

По проектам инженеров этого предприятия в 1929-1940 была создана и введена в строй Казанская ТЭЦ-1 и мн. др. объекты. В 1960-х по единому генеральному плану архитекторов ВНИПИЭТа был построен г. Навои (Узбекистан).