Музей-заповедник «Петергоф» запускает пешеходные экскурсии по парку Александрия — «в мир традиций императорской семьи, архитектурных фантазий и романтичных пейзажей». Первая расскажет о традициях воспитания императорских наследников, вторая — о тайнах царского парка.
Экскурсия «Традиции воспитания императорских наследников» семейная — с посещением зимних «квартир» лесных и экзотических птиц. Посетители узнают о том, кем были учителя великих князей, какие книги были в библиотеке Александры Федоровны, зачем для детей Николая I приобретали шотландских коров, какими видами спорта увлекались Романовы.
После прогулки по парку познакомят с «живой» коллекцией музея-заповедника. В зимних вольерах, обычно закрытых для посетителей, можно будет увидеть лесных и экзотических птиц, об особенностях которых расскажет орнитолог.
Экскурсия «Тайны царского парка» познакомит с историей и архитектурой частной императорской резиденции. В рамках прогулки расскажут, почему православная церковь может выглядеть как готический собор, зачем строителям резиденции потребовалось устраивать «руинный» мост, какие элементы готики встречаются в оформлении дворца «Коттедж» и как ферма с коровником превратилась в Фермерский дворец.
В рамках экскурсии можно будет увидеть дворец «Коттедж» Николая I и Фермерский дворец Александра II, Императорские конюшни, Готическую капеллу, Руинный мост и Готический колодец.
Попасть на экскурсии можно будет в дни проведения — 13, 14, 21 и 22 февраля. Подробности и билеты можно посмотреть по ссылке.
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