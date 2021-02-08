Музей-заповедник «Петергоф» запускает пешеходные экскурсии по парку Александрия

Экскурсия «Традиции воспитания императорских наследников» семейная — с посещением зимних «квартир» лесных и экзотических птиц. Посетители узнают о том, кем были учителя великих князей, какие книги были в библиотеке Александры Федоровны, зачем для детей Николая I приобретали шотландских коров, какими видами спорта увлекались Романовы.

После прогулки по парку познакомят с «живой» коллекцией музея-заповедника. В зимних вольерах, обычно закрытых для посетителей, можно будет увидеть лесных и экзотических птиц, об особенностях которых расскажет орнитолог.