В Петербурге примут стандарты этичного поведения таксистов

Кодекс этики для легковых такси будет содержать минимальные требования к качеству услуг, а также пропишет обобщенный собирательный «портрет» квалифицированного водителя. При разработке «обязательных стандартов качества транспортного обслуживания населения», или так называемого «кодекса этики», будет учтено мнение как перевозчиков, так и их пассажиров — петербуржцев.

В 2020 году Комитетом по транспорту Петербурга было разработано соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, к настоящему времени оно подписано всеми агрегаторами. В 2021 году планируется завершить подготовку предложений к внесению изменений в законодательство РФ и Санкт‑Петербурга, регулирующее сферу такси, а также техническую интеграцию с Региональной навигационной информационной системой.

Как считают в Смольном, совместная работа Комитета по транспорту и таксоперевозчиков Петербурга «приносит ощутимые результаты». Она направлена на снижение административных барьеров и формирование имиджа ответственных перевозчиков.