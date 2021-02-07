На Новой Голландии появились тактильные карты для незрячих и слабовидящих

«Продолжаем улучшать доступную среду для посетителей с инвалидностью — сегодня в Инфоцентре появились тактильные карты», — сообщается в посте. Они представляют собой контрастные рельефные карты со шрифтом Брайля. С помощью этих карт незрячие и слабовидящие смогут находить основные объекты Новой Голландии и ориентироваться на территории острова. Уточняется, что получить тактильную карту можно бесплатно в Инфоцентре.