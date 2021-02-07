Петербургский фотограф запечатлел пестрого дятла в Юнтоловском заказнике

Петербургский фотограф Антон Кубышкин заснял высунувшего язык пестрого дятла в Юнтоловском заказнике. Редкие фотографии опубликованы в сообществе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».
«А вы знали какой язык у большого пестрого дятла? Я, например, не знал. И если бы сам не сфотографировал, то и не узнал бы», —признался фотограф. По словам Кубышкина, он долго разглядывал это «чудо природы» и удивлялся его длинному языку.
Напомним, ранее Антон Кубышкин показывал фотографии спящих снов на Елагином острове, сделанные в Новый год. По словам фотографа, совы на Елагином острове никуда не улетели и отлично пережили здесь Новый год. «Грохот салюта — это не повод для них, чтобы покинуть сытный остров и спрятаться где-то поглубже в лесу», — отметил он.
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