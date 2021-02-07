Петербургский фотограф запечатлел пестрого дятла в Юнтоловском заказнике

«А вы знали какой язык у большого пестрого дятла? Я, например, не знал. И если бы сам не сфотографировал, то и не узнал бы», —признался фотограф. По словам Кубышкина, он долго разглядывал это «чудо природы» и удивлялся его длинному языку.