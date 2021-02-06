В Петербурге зафиксировали снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом почти на 30%

«Показатель суточной госпитализации взрослых демонстрирует наибольшее падение по сравнению с прошлой пятницей — на 28,5%», — сообщается в отчете. При этом на 12% уменьшилось количество новых обращений пациентов, у которых подтвержден COVID-19. По данным координационного совета, за несколько дней снижение впервые составило более 10%. Тем не менее в совете уточняют, что происходит это медленнее, чем в первую волну эпидемии.