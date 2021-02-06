Станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор» закрыли по требованию МВД

В эту субботу, 6 февраля, в Петербурге закрыли на вход и выход станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор» по требованию ГУ МВД. Об этом пишет комитет по транспорту.
По данным «Фонтанки», в центре города также перекрыты несколько улиц и выезды на Невский проспект. «Литейный перекрыли троллейбусами, также закрыты Фонтанка и Садовая, Восстания, Лиговский в мертвой пробке», — сообщил изданию очевидец. Вдоль Невского проспекта стоят автобусы с автозаками, а также полицейские машины.
Добавим, что общественный транспорт не ходит по Невскому и прилегающим улицам. Автобусы ( 3, 10, 15, 22, 24, 26, 27, 49, 54, 65, 74, 76, 91, 105, 141, 181, 191), троллейбусы (1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 22) и трамваи (3) идут по укороченным маршрутам.
Как рассказал источник «Фонтанки», сегодняшние перекрытия связаны с сообщениями о призывах на новые акции протеста, которые появились в телеграм-каналах. Однако официально сторонники Навального не объявляли о протестах в эти выходные.
UPD: Станцию метро «Невский проспект» открыли на вход и выход. Также комитет по транспорту уточнил, что с 16:00 движение общественного транспорта на Невском проспекте и прилегающим улицам восстанавливается.
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