Фасад бывшего доходного дома Кларка на Английской набережной капитально отреставрируют

Работы по капитальному ремонту дома А. Ф. Кларка, здания общества «Мазут» на Английской набережной, 38 будут проводиться на фасаде со стороны площади Труда с 11 февраля по 30 июля 2020 года. Заказчик работ — АО «51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта», выполнит их ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн».

Трехэтажный дом был построен в конце XIX века по проекту архитектора Виктора Шретера. В 1912 году дом Кларка был куплен нефтепромышленным и торговым обществом «Мазут» — здесь расположились офисы и доходный дом. Тогда же по проекту Н. Л. Маркова здание было надстроено четвертым этажом. Здание бывшего доходного дома А. Ф. Кларка было признано объектом культурного наследия в 2009 году.