В Петербурге полицейские съели часть переданной задержанным еды. Что не доели — отдали

Как рассказал Znak.com журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин, об инциденте он узнал из чата людей, которых судили 4 февраля в Московском районном суде Петербурга. По словам одного из задержанных, в камеру сотрудники отдела полиции №33 передали то, что не доели сами.

В пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области назвали информацию о пропаже части еды фейковой. По их словам, «сотрудники приняли передачу и в полном объеме сразу же передали задержанным».

По последним данным «ОВД-Инфо» на 19:06 3 февраля, в связи с акцией 2 февраля в России задержали 1 463 человека, в том числе 260 — в Петербурге. На акции 31 января задержано менее 5 754 человек по всей стране. 23 января (данные на 28 января) задержали 4 002 человека в 125 городах России.

Суды Петербурга получили более 1 400 административных дел по итогам несогласованных протестных акций, прошедших в городе 23 и 31 января, а также 2 февраля. Под арест на 15 суток отправлено 353 человека.