В Гатчине беременную женщину не пустили в роддом. Она начала рожать на улице

Роженица с супругом приехали на личном автомобиле к центральным воротам перинатального центра в Гатчине ночью 4 февраля. Охранник больницы не пустил внутрь женщину со схватками и попросил мужа подъехать к другом входу — работающему на круглосуточный прием. В ночное время рожениц доставляют бригады скорой медицинской помощи.

Роды начались на улице. На помощь женщине прибыли медики из расположенной рядом станции скорой помощи и приняли ребенка прямо в машине. Уже маму с новорожденным малышом передали в этот же перинатальный центр.

«Сотрудники скорой помощи, оценив процесс родов как стремительный, оказали женщине необходимую помощь и приняли роды. Сразу после рождения мальчика пациентку с ребенком перевели в палату перинатального центра. По данному факту следственным отделом по городу Гатчине следственного управления СК России по Ленинградской области инициировано проведение доследственной проверки», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства Ленобласти.