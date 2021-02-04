Петербург встречает «арктическое вторжение». В городе похолодает до -10

«Санкт-Петербург: встречаем арктическое вторжение. Сегодня, 4 февраля, метеорологические условия в Северной столице будет формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего своим центром на Вологодчину. В такой ситуации в облаках постепенно появятся робкие прояснения, а снег будет небольшим и локальным. Температурный фон окажется ниже климатической нормы на 3-4 градусов», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, температура воздуха в четверг от 8 до 10 градусов ниже нуля, по области — от -7 до -12. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

До конца недели петербуржцам стоит быть готовыми почти 20-градусным морозам. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 5 февраля, облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. В ночное время суток от 14 до 16 градусов ниже нуля, в пригородами местами до -18, днем — от 12 до 14 градусов со знаком «минус». В субботу, 6 февраля, также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью от -15 до -17, в пригородах местами до -19, днем — от 12 до 14 ниже нуля.