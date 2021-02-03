Суд в третий раз признал незаконным увольнение трансгендерной петербурженки Анастасии Васильевой

В 2017 году Анастасия Васильева подала в суд иск к типографии ООО «Яношка Павловск» с требованиями признать увольнение незаконным и дискриминационным, а ее саму восстановить на работе в прежней должности и взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. В ноябре того же года суд отказал Васильевой в иске за отсутствием факта дискриминации.

Отказ был обжалован ЛГБТ-группой «Выход» в городском суде Петербурга, который в апреле 2018 года оставил его без изменений. Только в декабре того же года президиум суда отменил все судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.

По официальной причине, Васильева была уволена из-за того, что ее профессия входила в список запрещенных для женщин. Однако девушке удалось доказать, что перечень связан только с охраной материнства на период заботы о родившемся ребенке. Также способность выполнять работу печатницы и отсутствие у Васильевой противопоказаний показала экспертиза, назначенная в ходе нового рассмотрения дела.

В апреле 2019 года суд признал увольнение незаконным, постановил восстановить Анастасию в должности и выплатить ей 10 тысяч компенсации морального вреда и 1 850 000 рублей — компенсацию за время вынужденного прогула. Типографией ООО «Яношка Павловск» была подана апелляционная жалоба, однако в июне 2020 года городской суд Петербурга ее отклонил.

«Суды заняли правильную позицию, не позволив дискриминировать трансгендерных людей после смены документов. Я уверен, что при увольнении Анастасии работодатель руководствовался гендерными стереотипами, которым нет места в современном мире. Успешный опыт, безусловно, повысит видимость трансгендерных людей в российском обществе и придаст им сил при отстаивании своих нарушенных прав», — говорит правовой советник «Выхода» Макс Оленичев.

1 февраля 2021 года завершилось успехом еще одно заседание по делу Анастасии Васильевой. Не согласившись с судебными актами, компания в третий раз поставила в вышестоящем суде вопрос о законности увольнения Анастасии, но «потерпела фиаско». «Это дело — первый известный в России прецедент, когда трансгендерный человек открыто защищает нарушение трудовых прав в суде», — отмечают в ЛГБТ-группе «Выход».