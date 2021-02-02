На 101-ом году жизни скончался капитан Томас Мур. Он собрал более 30 млн фунтов для медиков

Томас Мур родился 30 апреля 1920 года в городе Китли, в графстве Уэст-Йоркшире, Англия. В начале Второй мировой войны Мур был отобран в группу для обучения офицеров и учился в офицерском кадетском отделении до того, как был назначен вторым лейтенантом в июне 1941 года. После Второй мировой войны, которую прошел танкистом, Мур был инструктором в танковых войсках, менеджером компании и мотогонщиком, выиграл несколько наград.

Мур стал известен тем, что в апреле 2020 года запустил благотворительный марафон Tom’s 100th Birthday Walk For The NHS с целью сбора средств для британских медиков. За месяц до своего столетия он пообещал в течение десяти дней проходить вокруг дома по десять кругов на специальных ходунках для взрослых. Уже к 24 апреля было собрано более 28 миллионов фунтов, которые пожертвовали 1,3 миллион человек. Ко дню столетнего юбилея Мура сумма превысила 30 миллионов фунтов.

В мае Томас Мур был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.

В честь Мура также была написана песня, возглавившая на некоторое время несколько британских чартов. Он спел ее дуэтом с Майклом Боллом. Все доходы со стримов пойдут в помощь врачам и больным, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Напомним, Томаса Мура госпитализировали в больницу Бедфорда 31 января после того, как у него начались проблемы с дыханием. Последние несколько недель Мур лечился от пневмонии, из-за лекарства от которой ему не удалось получить вакцину, а на прошлой неделе получил положительный тест на COVID-19. Как уточнила его дочь Ханна Инграм-Мур, 100-летний ветеран находился в обычной палате, а не в реанимации и отделении интенсивной терапии.