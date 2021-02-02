Районы Ленинградской области эпидемически разделены на «зеленую», «желтую» и «красную» зоны — в зависимости от риском распространения коронавируса. В «красной» зоне Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Киришский, Сланцевский, Тосненский и Тихвинский районы. В «желтой» — Волосовский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Подпорожский районы и Сосновый Бор.

В «зеленой», самой благополучной зоне — Волховский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Кингисеппский районы. Как заявил Дрозденко, именно в этих районах с 3 февраля будут сняты все ограничения по коронавирусу — в том числе для кафе и ресторанов, где половина мест должна оставаться свободной, а также заполняемость кинозалов не более 50%. Соответствующее постановление пока не опубликовано официально.

По последним данным, всего в Ленинградской области коронавирусом заразились 31 136 человек, выздоровели 28 205, скончались 438. За минувшие сутки в регионе выявили 219 случаев заражения. По данным пресс-службы областного правительства, на сегодня для приема пациентов с коронавирусом работают 2 613 коек, из них свободны 997.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 3 миллиона 884 тысяч, в Москве — 933 тысячи, в Петербурге — 337 тысяч, в мире — 103 миллиона человек. С 30 января 2021-го кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличена до 50%, открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки. Остальные ограничения продлеваются до 15 мая. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.