Госпитализация пациентов с коронавирусом в Петербурге продолжает падать. Но в тяжелом состоянии — каждый четвертый

За прошедшую неделю в Петербурге госпитализировано 3 556 пациентов с коронавирусом и подозрением на него — еще неделей ранее эта цифра составляла 3 904. Таким образом, снижение госпитализаций за неделю — на 9%. Такие данные приводит глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Несмотря на падение числа госпитализаций, на сегодняшний день доля тяжелых больных в стационарах Петербурга — около 26%, что на 2% превышает среднемесячные показатели. На ИВЛ находятся 297 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями.

«Комитетом по здравоохранению в ежедневном режиме проводится анализ данных о досуточной летальности пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями в стационарах. Основная цель такой работы — разобраться в причинах каждого случая поздней госпитализации», — резюмирует Лисовец.

Напомним, по состоянию на 29 января, число госпитализированных горожан с коронавирусом уменьшилось на 7%, если сравнивать с предыдущей неделей, и на 40% — по сравнению с пиковыми значениями декабря. К тому моменту из более чем 12,5 тысяч коек для инфицированных пациентов в Петербурге свободны были 37%.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город готов к масштабной вакцинации от коронавируса. В минувшее воскресенье, 31 января, в Петербург поступило еще 37 800 доз вакцины «Спутник V». Записывать на вакцинацию от коронавируса в Петербурге начали через интернет-порталы и телефонные службы.