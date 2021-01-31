Посмотрите, как благоустроят Заневский парк в Петербурге. Просто космос!

Работы будут выполнены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Специалисты планируют сохранить зеленый ландшафт территории, а также установить ярусное наружное освещение. Здесь появятся интерактивные качели, яркость света фонарей которого будет зависеть от амплитуды движения, батуты, скалодром и игровой комплекс в виде легендарного пилотируемого корабля «Восток».

«Основной идеей при проектировании благоустройства парка поэтому выбрана тема космоса. Дизайн дорожек, функциональных зон, детских площадок будет визуально отсылать к теме движения планет, космических объектов, лунных пейзажей», — рассказали в пресс-службе.