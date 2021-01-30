Аркадий Ротенберг заявил, что «дворец Путина» в Геленджике принадлежит ему

Напомним, ранее Mash выпустил видеоэкскурсию по «дворцу Путина», о котором рассказал Алексей Навальный. Сейчас каждая комната резиденции выглядит как «комната грязи» — дворец находится на «нулевом» этапе строительства.

В своем расследовании оппозиционер Навальный представил чертежи предполагаемого «дворца Путина» под Геленджиком. На них нанесена не только планировка комнат, но и интерьеры — предметы мебели и декора. Команда Навального заказала 3D-визуализацию и воссоздала по чертежам все интерьеры здания. «Там, где есть фото, реконструкция на 100% соответствует оригиналу. Ну а где нет фото, могут отличаться незначительные детали вроде цветовой гаммы или рисунка на обоях», — говорит политик в своем расследовании.