Аркадий Ротенберг заявил, что «дворец Путина» в Геленджике принадлежит ему

Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем предполагаемого «дворца Путина» на мысе Идокопас в Геленджике. Об этом он сообщил в интервью Telegram-каналу Mash.
«Теперь это будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», — сказал Ротенберг. Как он утверждает, комплекс в Геленджике был приобретен «несколько лет назад». Бизнесмен планирует построить здесь апарт-отель — по его словам, именно поэтому в здании там много комнат.
Напомним, ранее Mash выпустил видеоэкскурсию по «дворцу Путина», о котором рассказал Алексей Навальный. Сейчас каждая комната резиденции выглядит как «комната грязи» — дворец находится на «нулевом» этапе строительства.
В своем расследовании оппозиционер Навальный представил чертежи предполагаемого «дворца Путина» под Геленджиком. На них нанесена не только планировка комнат, но и интерьеры — предметы мебели и декора. Команда Навального заказала 3D-визуализацию и воссоздала по чертежам все интерьеры здания. «Там, где есть фото, реконструкция на 100% соответствует оригиналу. Ну а где нет фото, могут отличаться незначительные детали вроде цветовой гаммы или рисунка на обоях», — говорит политик в своем расследовании.
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