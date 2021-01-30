В субботу в Петербурге прогнозируют небольшой снег и гололедицу

В Петербурге температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, а в Ленобласти — от-3 до +2. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, а атмосферное давление слабо поменяется и составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.