В субботу в Петербурге прогнозируют небольшой снег и гололедицу

Сегодня, 30 января, в Петербурге прогнозируют облачную погоду, снег и гололедицу. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Как отметил синоптик, на метеорологические условия в городе будет влиять центральная часть малоподвижного и постепенно заполняющегося циклона. «Он сохранит облачную погоду, местами пройдёт небольшой снег, возможна гололедица», — написал Леус.
В Петербурге температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, а в Ленобласти — от-3 до +2. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, а атмосферное давление слабо поменяется и составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.
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