Инклюзивным мастерским «Простые вещи» отказали в президентском гранте. Денег осталось на 4 месяца — помочь проекту можно пожертвованием

«Денег у нас есть на 4 месяца, но, наверное, сейчас это самое безопасное время, когда мы могли не получить грант, потому что рядом, внутри мастерских самая лучшая команда на свете. И потому что в нашем листе ожидания, в очереди на посещение занятий, людей больше, чем внутри. «Простые вещи» это не мастерские, это возможность жить нормально. И я обещала, что эта нормальная жизнь наступит», — пишет Грекова в своем Facebook.

В мастерских уверены, что смогут справиться со сложностями. Так, только за последний год, несмотря на пандемию, «Простым вещам» удалось трудоустроить 33 человека с особенностями развития. Помочь проекту и подопечным мастерских можно — оформив регулярное пожертвование. Представители бизнеса, поддерживающие благотворительные проекты, могут организовать с «Простыми вещами» совместную акцию — это также поможет мастерским и их подопечным.

Инклюзивные мастерские «Простых вещей» были открыты в феврале 2018 года — с тех пор в керамической, швейной, графической, столярной и кулинарной мастерских взрослые люди с особенностями развития психики и интеллекта каждый будний день трудятся на равных с волонтерами, ремесленниками и художниками. «Это возможность для них выйти из дома, оторваться от родителей, впервые самостоятельно пойти в магазин и распланировать обед, заработать первые деньги, найти близких людей, знать, что о тебе позаботятся», — говорит Грекова.