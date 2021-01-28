Ленобласть просит Минздрав увеличить поставки вакцины от коронавируса. В листе ожидания — более 10 тысяч человек

«Мы обратились в Минздрав России с просьбой актуализировать график поставок вакцины от COVID-19 в Ленинградскую область. Наши учреждения израсходовали 75% поставленного ранее препарата. При этом в листе ожидания вакцинации на сегодня находятся более 10 тысяч человек», — заявил глава Комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 1166 медицинских и 238 социальных работников, 780 сотрудников системы образования. Начали прививаться жители старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Всего в регион поступило 9342 комплекта вакцины «Спутник V», при этом прививку сделали 6997 жителей региона. В последние дни вакцинировались примерно по 2000 человек в день.

«Всем, кто получил первую часть препарата, несмотря на почти израсходованный объем вакцины, будет поставлен второй компонент — он во всех 25 пунктах вакцинации в наличии. Следующая поставка ожидается не ранее, чем через неделю. Все желающие привиться вносятся в лист ожидания и обязательно будут приглашены после поступления вакцины», — отмечают в пресс-службе Ленобласти.

Напомним, ранее в Ленинградской области развернули почти 600 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Тогда план перепрофилирования основывался на «пессимистичном» сценарии. В последние дни число пациентов, которых выписывают из стационаров, превышает число госпитализированных. Из-за увеличения числа выздоравливающих койки возвращают к обычной работе.