В Петербурге появятся два государственных приюта для бездомных животных

Сейчас в Петербурге за «необходимость ответственного обращения с животными» отвечают два постановления. Первое определяет порядок регулирования численности животных и распределяет полномочия между Комитетом по благоустройству, Управлением ветеринарии и районными администрациями. Второе постановление устанавливает меры государственного надзора за содержанием животных, в том числе в квартирах, и ответственное отношение к ним со стороны владельцев.

Всего, по подсчетам Смольного, у петербуржцев живут около 1 миллиона кошек и 250 тысяч собак. В городе работают 16 негосударственных приютов — в них содержатся 1 700 собак и 2 тысячи кошек. Они созданы частными лицами и благотворительными фондами — на конкурсной основе приютам выделятся средства на оплату коммунальных услуг. Однако усилий существующих приютов недостаточно. Поэтому, считают в Смольном, «серьезную поддержку» им могут оказать государственные приюты.

«Петербург — единственный российский регион, где принята Декларация обращения с животными. У петербуржцев сегодня живут около миллиона кошек и 250 тысяч собак. В городе есть и безнадзорные животные, которые живут на улице, во дворах и подвалах. По подсчетам специалистов, их примерно пять тысяч. Многолетняя практика показывает, что полностью избавиться от бродячих животных невозможно. Но и бросать их нельзя», — отметил Беглов.