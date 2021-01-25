«Северная столица повторила исторический рекорд Татьяниного дня!Сегодня, 25 января 2021 года, в 11 часов температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +4,0 градуса, что стало повторением суточного рекорда максимальной температуры воздуха для этого дня, который был установлен в 2002 году», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, отметив, что специалисты продолжают следить за развитием синоптической ситуации.

Напомним, ранее стало известно, что последняя неделя января отличится аномально теплой погодой. Рекордно высокие температуры, на 10-14 градусов выше нормы, ожидают на европейской части России. Такой прогноз дал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 25 января, в городе пройдут небольшие осадки в виде дождя и мороси, ветер юго-восточный и южный умеренный, воздух прогреется до 1-3 градусов выше нуля. Во вторник, 26 января, Во вторник, 26 января, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха в течение суток от 0 до +2 градусов.

В среду, 27 января, небольшие, днем местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, температура воздуха в течение суток от +1 до +1. На дорогах гололедица. В четверг, 28 января, небольшой снег, ветер переменный слабый. Температура воздуха с течение суток 0…-2 градусов.