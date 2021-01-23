Синоптик: в эту субботу в Петербурге может быть установлен новый температурный рекорд

По словам Леуса, в эту субботу погоду в городе продолжит формировать теплый сектор мощного атлантического циклона, центр которого кружит над акваторией Норвежского моря. «Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможна гололедица», — написал он.

При этом в городе может быть установлен второй по счету рекорд в 2021 году: температура воздуха может подняться до +3 градусов. Предыдущий рекорд был побит 2 января с отметкой в +2,3 градуса. Также синоптик предупредил о гололедице на дорогах. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы, отметил синоптик.