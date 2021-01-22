Как будет выглядеть новая ледовая арена на месте СКК «Петербургский»? Вот четыре проекта

Компания «СКА Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», показала четыре концепции новой ледовой арены на месте рухнувшего спортивно-концертного комплекса. Как пишет «Фонтанка», проекты проходят в рамках закрытого международного архитектурного конкурса.
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Konstantin Lenkov / Shutterstock.com
Проект архитектурного бюро Asymptote Architecture из США основан на таких образах, как «бозон Хиггса, тектоничность форм и творчество одного из лидеров мирового художественного авангарда Наума Габо». Принцип объединения самого здания новой ледовой арены и окружающего парка подсказала работа «Осень» Сони Делоне.
За основу проекта австрийского бюро Coop Himmelblau взят образ башни Владимира Татлина, плакаты Эль Лисицкого, динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.
Финское архитектурное бюро M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä своей задачей ставит сохранить память о самом СКК «Петербургский». «Две световые орбиты, которые опоясывают арену, символизируют первый пилотируемый полет советского космонавта Юрия Гагарина, а движение световой точки по периметру в течение 108 минут — время, проведенное в полете», — говорится в презентации.
Кроме того, похожее на представленное M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä здание арены фигурирует в проекте реконструкции площади возле СКК «Петербургский».
В концепции для новой ледовой арены на месте СКК бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» использовало образ звездного неба и млечного пути. Здание арены планируется поместить в прозрачную оболочку из вантовой конструкции, которая может создавать разнообразные образы благодаря вечерней подсветке или почти исчезать в темное время.
Напомним, ранее «СКА Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», также показала, как будет выглядеть площадь возле спортивно-концертного комплекса после реконструкции. На территории в 12 гектаров создадут парк на 5,3 тысячи деревьев, обустроят футбольное поле, спортивные площадки и фестивальную зону. Представлены и проекты интерьеров новой ледовой арены. Строительство должно начаться в ближайшее время. Для этого комиссия по землепользованию и застройке Петербурга одобрила увеличение высотности на данном участке с 40 до 60 метров.
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