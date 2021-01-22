Как будет выглядеть новая ледовая арена на месте СКК «Петербургский»? Вот четыре проекта

Финское архитектурное бюро M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä своей задачей ставит сохранить память о самом СКК «Петербургский». «Две световые орбиты, которые опоясывают арену, символизируют первый пилотируемый полет советского космонавта Юрия Гагарина, а движение световой точки по периметру в течение 108 минут — время, проведенное в полете», — говорится в презентации.

Кроме того, похожее на представленное M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä здание арены фигурирует в проекте реконструкции площади возле СКК «Петербургский».