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Где можно окунуться в прорубь на Крещение в Петербурге? Опубликован список мест

19 января отмечается праздник Крещения. Для традиционных купаний в проруби в Петербурге организовано около 20 купелей. В историческом центре они есть только в Петроградском районе — у Петропавловской крепости и на Аптекарской набережной. 

  • Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга 

Смольный опубликовал список мест, где можно окунуться в холодную воду.

Выборгский район:

ул. Никольская 13, озеро Среднее Суздальское (храм Спаса Нерукотворного Образа). С 09:00 до 21:00

Большая Озерная д. 84, озеро Среднее Суздальское (храм Святого Александра Невского). С 09:00 до 21:00

Колпинский район:

Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217. Река Нева (храм святого благоверного великого князя Александра Невского). До 00:00 в ночь на 20 января

Колпино, ул. Пролетарская, 2, река Ижора (Свято-Троицкий собор). До 00:00 в ночь на 20 января

Красносельский район:

Старо-Паново, ул. Набережная, д. 45, храм святых мучеников Адриана и Наталии (купель внутри здания). С 12:00 до 22:00 19 января

Горелово, ул. Коммунаров, д.145, пруд (храм священномученика Фаддея, архиепископа Тверского). С 12:00 до 18:00 19 января

Кронштадтский район:

Кронштадт, Смотровая площадка набережной Петровского парка г.Кронштадта. С 12:00 до полуночи в ночь на 20 января

Курортный район:

Сестрорецк, Петровская набережная, д.1 Озеро Сестрорецкий Разлив (храм святых апостолов Петра и Павла). До полуночи в ночь на 20 января

Песочный, ул. Мельничная, д.32, Часовня Преподобного Серафима Саровского (купель возле здания). До полуночи в ночь на 20 января

Петроградский район:

Купель у Петропавловской крепости (напротив Трубецкова бастиона), река Нева. С 12:00 до 21:00 19 января

Аптекарская наб., возле дома № 8, река Большая Невка (храм Преображения Господня лейб-гвардии Гренадерского полка). До 22:00 19 января

Петродворцовый район:

Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 32, Ольгин пруд (напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф»). До полуночи в ночь на 20 января

Стрельна, СПб шоссе, д. 15, пруд (Троице-Сергиева Приморская пустынь). С 12:00 до 21:00 19 января

Стрельна, Санкт‑Петербургское шоссе, д. 115, Знаменка, пруд (храм святых Апостолов Петра и Павла). С 12:00 до 22600 19 января

Стрельна, Санкт‑Петербургское шоссе, д. 109, Михайловка, пруд (храм святой княгини Ольги). С 13:00 до 18:00 19 января

Пушкинский район:

Пушкин, Колонистский Пруд (собор святой великомученицы Екатерины). Уже закрыта. 

«Желающим совершить купание надо выбирать только специально подготовленные места. Они оборудованы безопасными подходами, раздевалками. Здесь будут дежурить спасатели и медики. Всем, кто решит в этот день окунуться в крещенскую купель, желаю здоровья, сил и бодрости духа», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе осмотра мест для купаний.

В этом году при посещении крещенских купелей необходимо соблюдать установленные в городе правила эпидемической безопасности, в частности, придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании в очереди. Из-за погодных условий места расположения и время работы купелей могут быть изменены — оперативная информация об этом будет размещаться на официальных ресурсах правительства Петербурга.

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