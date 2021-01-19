Где можно окунуться в прорубь на Крещение в Петербурге? Опубликован список мест

«Желающим совершить купание надо выбирать только специально подготовленные места. Они оборудованы безопасными подходами, раздевалками. Здесь будут дежурить спасатели и медики. Всем, кто решит в этот день окунуться в крещенскую купель, желаю здоровья, сил и бодрости духа», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе осмотра мест для купаний.

В этом году при посещении крещенских купелей необходимо соблюдать установленные в городе правила эпидемической безопасности, в частности, придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании в очереди. Из-за погодных условий места расположения и время работы купелей могут быть изменены — оперативная информация об этом будет размещаться на официальных ресурсах правительства Петербурга.