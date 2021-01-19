Где можно окунуться в прорубь на Крещение в Петербурге? Опубликован список мест

19 января отмечается праздник Крещения. Для традиционных купаний в проруби в Петербурге организовано около 20 купелей. В историческом центре они есть только в Петроградском районе — у Петропавловской крепости и на Аптекарской набережной.
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Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
Смольный опубликовал список мест, где можно окунуться в холодную воду.
Выборгский район:
ул. Никольская 13, озеро Среднее Суздальское (храм Спаса Нерукотворного Образа). С 09:00 до 21:00
Большая Озерная д. 84, озеро Среднее Суздальское (храм Святого Александра Невского). С 09:00 до 21:00
Колпинский район:
Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217. Река Нева (храм святого благоверного великого князя Александра Невского). До 00:00 в ночь на 20 января
Колпино, ул. Пролетарская, 2, река Ижора (Свято-Троицкий собор). До 00:00 в ночь на 20 января
Красносельский район:
Старо-Паново, ул. Набережная, д. 45, храм святых мучеников Адриана и Наталии (купель внутри здания). С 12:00 до 22:00 19 января
Горелово, ул. Коммунаров, д.145, пруд (храм священномученика Фаддея, архиепископа Тверского). С 12:00 до 18:00 19 января
Кронштадтский район:
Кронштадт, Смотровая площадка набережной Петровского парка г.Кронштадта. С 12:00 до полуночи в ночь на 20 января
Курортный район:
Сестрорецк, Петровская набережная, д.1 Озеро Сестрорецкий Разлив (храм святых апостолов Петра и Павла). До полуночи в ночь на 20 января
Песочный, ул. Мельничная, д.32, Часовня Преподобного Серафима Саровского (купель возле здания). До полуночи в ночь на 20 января
Петроградский район:
Купель у Петропавловской крепости (напротив Трубецкова бастиона), река Нева. С 12:00 до 21:00 19 января
Аптекарская наб., возле дома № 8, река Большая Невка (храм Преображения Господня лейб-гвардии Гренадерского полка). До 22:00 19 января
Петродворцовый район:
Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 32, Ольгин пруд (напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф»). До полуночи в ночь на 20 января
Стрельна, СПб шоссе, д. 15, пруд (Троице-Сергиева Приморская пустынь). С 12:00 до 21:00 19 января
Стрельна, Санкт‑Петербургское шоссе, д. 115, Знаменка, пруд (храм святых Апостолов Петра и Павла). С 12:00 до 22600 19 января
Стрельна, Санкт‑Петербургское шоссе, д. 109, Михайловка, пруд (храм святой княгини Ольги). С 13:00 до 18:00 19 января
Пушкинский район:
Пушкин, Колонистский Пруд (собор святой великомученицы Екатерины). Уже закрыта.
«Желающим совершить купание надо выбирать только специально подготовленные места. Они оборудованы безопасными подходами, раздевалками. Здесь будут дежурить спасатели и медики. Всем, кто решит в этот день окунуться в крещенскую купель, желаю здоровья, сил и бодрости духа», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе осмотра мест для купаний.
В этом году при посещении крещенских купелей необходимо соблюдать установленные в городе правила эпидемической безопасности, в частности, придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании в очереди. Из-за погодных условий места расположения и время работы купелей могут быть изменены — оперативная информация об этом будет размещаться на официальных ресурсах правительства Петербурга.
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