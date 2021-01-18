Северный и западный дворовые фасады будут восстановлены в стилистике, соответствующей архитектурному решению лицевых фасадов, а фасад со стороны Масляного канала — на основании существующего на данный момент. Также будет воссоздана система ферм и световые фонари, а со стороны западного дворового фасада появится пристройка. Ее фасады будут визуально отделены от основного здания заглубленными витражными конструкциями.

Как пишет «Фонтанка», основным приемом при перестройке промышленного здания в бизнес-центр станет создание внутреннего атриума. Вытянутое пространство объединит под стеклянным фонарем офисные помещения с первого по третий этаж.

Проект реставрации уже прошел все необходимые стадии предварительных согласований и получил положительное заключение КГИОП, концепцию одобрили после общественного обсуждения с участием представителей петербургского Архклуба и историков архитектуры.

Здание на 25-й линии Васильевского острова было возведено в 1857 году для чугунолитейному и бронзовому заводу Ф. Шопена по проекту архитектора П. В. Алиша. В конце XIХ-начале ХХ века там располагался железопрокатный и проволочный завод, а с 1921 года — завод «Красный гвоздильщик». В годы первой пятилетки он был значительно реконструирован: сооружены новые здания цехов — прокатного, сталепроволочного, канатного, а также электростанция. Водонапорная башня была возведена в 1930 году.