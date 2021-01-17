В Петербурге образовалось максимальное количество свободных коек с начала 2021 года

Уточняется, что такое количество свободных коек — это 25,9 процентов от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Всего в Петербурге развернуто 12 488 коек. «Доля тяжёлых больных в стационарах в настоящий момент составляет 23%. На ИВЛ находятся 372 пациента. Всего в перепрофилированных под коронавирус стационарах в наличии 2157 аппаратов ИВЛ», — уточняется в справке.

Кроме того, за медицинской помощью обратились на 42% меньше горожан, чем в прошлую неделю. При этом число выздоровевших выросло до 3072.