Видео дня: тюлень Шлиссик делает зарядку после пробуждения

Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал в Instagram видео с пробуждением тюленя Шлиссика, где он зевает и делает смешные движения шеей. Посмотрите прямо сейчас!
В ролике Шлиссик активно втягивает и вытягивает шею, что пользователи сети сочли за «нерпячью зарядку». Кроме того, подписчики отметили его «богатую мимику» и назвали нерпу «плюшкой», «гусеничкой» и даже «пирожным-картошкой».
Напомним, Шлиссика выпустили на волю в июле 2020 года вместе с другой подопечной Фонда друзей балтийской нерпы — самочкой Морозовой. Однако он вскоре вернулся к людям. Ранее Шлиссик официально поселился на территории «Водоканала» в Репино, а, чтобы стать любимчиком, даже потолстел — прямо как Крошик.
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