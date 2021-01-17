Видео дня: тюлень Шлиссик делает зарядку после пробуждения

Напомним, Шлиссика выпустили на волю в июле 2020 года вместе с другой подопечной Фонда друзей балтийской нерпы — самочкой Морозовой. Однако он вскоре вернулся к людям. Ранее Шлиссик официально поселился на территории «Водоканала» в Репино, а, чтобы стать любимчиком, даже потолстел — прямо как Крошик.