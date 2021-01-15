В ЦПКиО имени Кирова открывается еще один каток. Большой, массовый, настоящий!

Заливку ледяного покрытия площадью 6 тысяч квадратных метров начали с наступлением устойчивых морозов. Каток откроется на Большой площади и будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Здесь также заработает гардероб, прокат коньков от 27 до 47 размера, можно будет заточить лезвия на своей обуви для катания и воспользоваться тренажерами и защитными комплектами.

«Открытый каток на Большой площади – традиционное, полюбившееся Петербуржцам уютное место для катания на коньках: посередине льда стоит новогодняя ель, а пространство вокруг украшено световыми конструкциями и гирляндами. По пути на каток открывается вид на архитектурный ансамбль Росси, а на Конюшенной площади открыты прилавки с согревающими напитками и теплой выпечкой. В выходные дни здесь работает ярмарка, где можно найти интересные сувениры ручной работы, сладости и деликатесы», — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе парка.

Работа естественного катка на Большой площади в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова зависит от погодных условий. Услуга не предоставляется при плюсовых температурах, а также в дождь, снегопад и метель. Восполнение льда осуществляется каждую ночь, проходит от 3 до 7 заливов. Обо всех изменениях в работе катка можно будет следить в группе парка во «ВКонтакте» или на странице в Instagram.