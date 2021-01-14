В музее-заповеднике «Павловск» открывается каток. Покататься можно бесплатно, если есть коньки ⛸

Открытый ледовый каток, расположенный на стадионе у Николаевских ворот, начнет свою работу в субботу, 16 января. Каток имеет естественное покрытие, поэтому работает только при температуре ниже нуля. В будние дни попасть на каток можно с 14:00 до 18:45, в выходные — с 12:00 до 18:45.

Приятная новость для обладателей собственной пары коньков — вход со своей обувью для катания бесплатный. Как отмечают в пресс-службе музея-заповедника, прокат коньков на данный момент не работает, но будет открыт позже.

Напомним, ранее уже открылся каток на острове «Новая Голландия», заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту», каток в лесу от «Охта Парка» и искусственное поле на Елагином острове.