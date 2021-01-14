Из-за рекордных морозов паром с людьми и машинами на борту зажало во льдах под Петербургом

Утром 14 января паром попал в ледяной плен на реке Свирь в Ленинградской области. На борту «Аркадия Филатова» находились 15 пассажиров и 4 автомобиля. Вызволяли застрявших во льдах буксиром. Ситуация оказалась «не из ряда вон, но и не рутинная», а виной всему стал рекордный за последние пять лет мороз.
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Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Паром «Аркадий Филатов», связывающий поселок Вознесенье Подпорожского района Ленобласти и Карелию, попал в ледяной плен на реке Свирь утром 14 января. В 200 метрах от берега застряли во льдах 15 пассажиров и 4 автомобиля, капитан-механик, моторист-матрос, кассир и сотрудник Лодейнопольского дорожного ремонтно-строительного управления.
Чтобы вызволить застрявший паром и доставить пассажиров в порт, на помощь вышел буксир «Шлюзовой 99» — он находился неподалеку, на Вознесенской ремонтно-эксплуатационной базе флота. Буксир сломал лед вокруг парома и довел до берега.
Причиной инцидента стали рекордные морозы. Утром 14 января столбики термометров остановились на отметке в -29 градусов по Цельсию, чего не было в области на протяжении последних пяти лет. «Это не чрезвычайный случай. Такое случается, когда сильные морозы. Но -30 не было лет пять уже. Ситуация не из ряда вон, но и не рутинная», — отметили «Невским новостям» в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Паромная переправа является частью дороги Петрозаводск — Ошта и позволяет сократить расстояние до Карелии практически на сто километров, если сравнивать протяженность пути по Мурманскому шоссе. Ежедневно «Аркадий Филатов» делает 15 рейсов с 6 часов утра до 23 часов вечера.
Паром «Аркадий Филатов» ходить по маршруту с 2015 года. За это время он перевез 400 тысяч единиц транспорта и почти полтора миллиона пассажиров.
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