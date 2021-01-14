Из-за рекордных морозов паром с людьми и машинами на борту зажало во льдах под Петербургом

Причиной инцидента стали рекордные морозы. Утром 14 января столбики термометров остановились на отметке в -29 градусов по Цельсию, чего не было в области на протяжении последних пяти лет. «Это не чрезвычайный случай. Такое случается, когда сильные морозы. Но -30 не было лет пять уже. Ситуация не из ряда вон, но и не рутинная», — отметили «Невским новостям» в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Паромная переправа является частью дороги Петрозаводск — Ошта и позволяет сократить расстояние до Карелии практически на сто километров, если сравнивать протяженность пути по Мурманскому шоссе. Ежедневно «Аркадий Филатов» делает 15 рейсов с 6 часов утра до 23 часов вечера.

Паром «Аркадий Филатов» ходить по маршруту с 2015 года. За это время он перевез 400 тысяч единиц транспорта и почти полтора миллиона пассажиров.