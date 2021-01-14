Морозы в Петербурге крепчают. К вечеру из-за влажности будет ощущаться почти под -30

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 14 января, на дорогах местами гололедица, а температура воздуха колеблется от -15 до -17 градусов. К 13:00 в городе -13 градусов, «Яндекс» в свою очередь говорит о 16-ти градусах ниже нуля. Уровень влажности в Петербурге — около 80%.

По данным «Яндекса», к вечеру похолодает до -19 градусов, ощущаться будет как -24. В последние часы четверга столбики термометров опустятся до отметки в -20 градусов.

В пятницу, 15 января, местами небольшой снег, ветер северо-восточный и северный от слабого до умеренного. В городе немного потеплеет — в ночное время суток от -18 до -20 градусов, днем от -14 до -17. На дорогах гололедица. В субботу, 16 января, без существенных осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью от 19 до 21 градуса ниже нуля, днем — от 11 до 13 со знаком «минус». На дорогах местами гололедица.