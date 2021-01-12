В 2021 году на более чем 30 улицах Петербурга проведут реконструкцию освещения

В программу на 2021 год включена реконструкция освещения Советской улицы в Кронштадте, улицы Олеко Дундича во Фрунзенском районе, Ставропольской улицы в Центральном районе, Краснопутиловской улицы в Московском районе.

Также планируется строительство наружного освещения в местных проездах проспекта Ветеранов от улицы Танкиста Хрустицкого до проспекта Маршала Жукова, в том числе на пешеходной дорожке от улицы Лени Голикова до парка «Александрино» и на Ям-Ижорском шоссе.

«Все магистрали, улицы и проезды как в центре, так и на окраинах должны быть оборудованы современными системами освещения. Это вопрос безопасности и комфорта петербуржцев», — отметил губернатор Александр Беглов.

По итогам 2020 года в Петербурге появились 1 700 новых светильников и 49 километров линий электроснабжения на 25 улицах и магистралей в 12 районах города. Наиболее крупными проектами 2020 года стали реконструкции на Новоизмайловском проспекте и проспекте Энтузиастов, а также улицах Одоевского и Новостроек.

В Петроградском районе обновили освещение на Чкаловском проспекте, Ждановской улице, улице Подковырова, улице Подрезова, улице Полозова, Ижорской улице и Провиантской улице. «С нуля» установили освещение на дороге кольца автобуса №379 до садоводства «Звездочка» и «Павловское-2», на тротуарах и боковых проездах Богатырского проспекта — от Коломяжского проспекта до Байконурской улицы.