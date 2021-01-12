Смольный заключил концессионное соглашение с «Газпромом» на реконструкцию заброшенных оранжерей Таврического сада

Площадь нового общественного пространства составит 12 тысяч квадратных метров. По условиям концессионного соглашения, в течение 55 месяцев инвестор создаст социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями. При этом не менее 60% площади будет отведено под оранжереи и помещения для досуга.

Объем инвестиций в проект реконструкции заброшенных оранжерей Таврического сада составит не менее 700 миллионов рублей. Новое общественное пространство откроется не позднее 1 июля 2025 года — здесь будут проходить культурные мероприятия, концерты, спектакли, а также организуют детские развивающие и развлекательные секции.

Напомним, о планах на реконструкцию заброшенных оранжерей Таврического сада стало известно в марте 2019 года. В апреле проект представила Ginza Project. Согласно плану, на участке площадью почти 27 тысяч квадратных метров должен был появиться зимний сад, концертный зал, детская площадка, гастромаркет и киоски с едой, а также цветочный магазин.

В феврале 2020 года Комитет по инвестициям Петербурга подвел итоги сбора заявок на участие в конкурсе реконструкции заброшенных оранжерей Таврического сада. Единственным претендентом стал Фонд социальных инвестиций «Газпрома». Реновация станет примером создания нового культурно-досугового пространства — там будут проводиться выставки, концерты, спектакли и кинопоказы.