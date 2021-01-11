Дворы, крыши и балконы в Петербурге планируют превратить в огороды. С соответствующей инициативой выступил глава Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Сергей Никешин, предложив вести сельское хозяйство на придомовых территориях, крышах и балконах.
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Фото: Shutterstock.com
Для того, чтобы сделать огороды во дворах, на крышах и балконах Петербурга возможными, необходимо внести изменения в градостроительные регламенты — расширив тем самым перечень зон, где допустимо вести сельское хозяйство. Польза от этого, по мнению Никешина, не только материальная, но и экологическая, а также моральная — психическое здоровье петербуржцев может улучшиться.
Сергей Никешин
Цитата по еженедельнику «Недвижимость и строительство Петербурга»:
Исследования в крупных городах и мегаполисах показывают, что использование, например, вертикальных или многоярусных теплиц и комплексный подход к организации деятельности позволяют добиться экономической рентабельности, не говоря уже о сопутствующих экологических и социальных выгодах.
На данный момент в зарубежных странах существует большое количество общественных сельскохозяйственных городских проектов, как коммерческих, так и учрежденных муниципальными властями с целью облегчения производства продуктов питания в городе.
Фермерские тепличные комплексы на крышах и неосвоенных территориях позволяют производить овощную продукцию в городе, продуктивно эксплуатировать неиспользуемое пространство, создавая новые рабочие места.
В Петербурге уже есть примеры городского садоводства, но они относятся к общественным пространствам, а значит полностью относиться к сельскому хозяйству не могут. Среди них — общественный огород на острове «Новая Голландия». Также в настоящее время проводится реконструкция заброшенных оранжерей Таврического сада. Реновация станет примером создания нового культурно-досугового пространства — там будут проводиться выставки, концерты, спектакли и кинопоказы.
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