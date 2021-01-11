Цитата по еженедельнику «Недвижимость и строительство Петербурга»:

Исследования в крупных городах и мегаполисах показывают, что использование, например, вертикальных или многоярусных теплиц и комплексный подход к организации деятельности позволяют добиться экономической рентабельности, не говоря уже о сопутствующих экологических и социальных выгодах.

На данный момент в зарубежных странах существует большое количество общественных сельскохозяйственных городских проектов, как коммерческих, так и учрежденных муниципальными властями с целью облегчения производства продуктов питания в городе.

Фермерские тепличные комплексы на крышах и неосвоенных территориях позволяют производить овощную продукцию в городе, продуктивно эксплуатировать неиспользуемое пространство, создавая новые рабочие места.