Будут ли в Петербурге крещенские морозы и как долго продержатся холода? Рассказал главный синоптик города

«Морозы пока будут держаться. Пока даже есть перспективы, что до конца января. На Крещение (19 января, — прим. ред.) будет морозно, но это будет не самый холодный день в январе. Пока прогноз на праздник такой: –10, облачно и снег», — приводит «Бумага» слова Колесова.

Самый холодный день в ближайшее время придется на 14 января — тогда ожидается понижение температуры воздуха до 12-15 градусов. В Ленинградской области больший температурный разброс — от -2 градусов на западе до -25 на востоке.

Что касается солнца, то в ближайшие дни петербуржцы его не увидят. В городе уже было два солнечных дня, но в следующие несколько дней из-за циклона в небе над городом будет облачно, пройдут осадки. По словам Колесова, «есть надежды на прояснение в конце недели» — к тому времени антициклон усилится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 12 января, облачная погода, временами небольшой снег, днем слабая метель. Температура воздуха ночью от 11 до 13 градусов ниже нуля, днем — от 7 до 9 со знаком «минус». На дорогах местами гололедица.

В среду, 13 января, облачная, днем с прояснениями погода. Местами небольшой снег, слабая метель, температура воздуха в течение суток от 10 до 12 градусов ниже нуля, ночью местами до -15. На дорогах местами гололедица. В четверг, 14 января, облачно, днем с прояснениями, местами небольшой снег. В течение суток столбики термометров покажут от -14 до -16 градусов, ночью от -18 до -20.

Напомним, ночь на понедельник, 11 января, в Петербурге стала самой холодной с начала зимы — максимальная температура воздуха опустилась до отметки в -14,4 градусов. Но, по прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в начале недели морозы «возьмут паузу».